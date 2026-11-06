WEC 6 Heures de Monza

Pourquoi la saison 2026 du WEC s'est révélée compliquée pour Ferrari

La quatrième année de Ferrari dans la catégorie reine du WEC touche à sa fin. Ce week-end, la saison s'achèvera avec les 6 Heures de Monza, deuxième course à domicile de la Scuderia après l'épreuve d'ouverture disputée à Imola.

Giacomo Rauli

Mis à jour: 6 nov. 2026, 12:40

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Photo de : FIA WEC / DPPI

Le Championnat du monde d'endurance 2026 est la première saison difficile que Ferrari ait connue depuis le début de son programme Hypercar. Après avoir remporté trois fois de suite les 24 Heures du Mans entre 2023 et 2025, le Cheval Cabré a dû cette fois se contenter d'une cinquième place.

En fait, Ferrari n'a décroché qu'une seule victoire en 2026, un succès hérité après l'abandon de la Toyota TR010 n°7, leader de la course, dans la dernière heure en raison de problèmes mécaniques.

À l'approche de la finale de ce week-end à Monza, le directeur technique de Ferrari, Ferdinando Cannizzo, a dressé le bilan de la campagne de l'équipe, tout en saluant Toyota, revenue à son meilleur niveau cette année avec l'introduction d'une voiture révisée.

"Toyota a toujours été une équipe très solide. L'année dernière, ils ont peut-être pris un peu de vacances... Plaisanterie mise à part, ils ont toujours fait du bon travail, tant sur la performance de la voiture que sur les stratégies de course", a-t-il déclaré.

"Je pense qu'ils ne s'attendaient probablement pas à ce que Ferrari soit aussi forte dès sa première saison. Ils ont été un peu pris au dépourvu au début, mais ils ont ensuite très bien réagi. Cette année, ils nous ont vraiment fait souffrir et ont été compétitifs pendant toute la saison.

"J'imagine que la révision de certaines zones de la voiture les a aussi aidés, en leur apportant un gain significatif. Je tiens à les féliciter une nouvelle fois, car ils ont fait du très bon travail. Ils n'ont quasiment commis aucune erreur de toute la saison, ils méritent donc largement ce qu'ils ont obtenu cette année."

"On voit que nous avons fait du bon travail cette année. Il y a eu des moments plus difficiles, mais nous devons rester satisfaits de ce que nous avons accompli. Nous avons toujours été là, à leur compliquer la vie, au moins jusqu'au bout, tant que nous en avons été capables."

"Honnêtement, je m'attendais à ce que Toyota soit forte. Ils disent peut-être le contraire pour des raisons que j'ignore, mais je m'attendais à ce qu'ils soient forts, tout comme je m'attendais à ce qu'ils le soient davantage l'an dernier, alors que ce n'était finalement pas le cas. Avoir des concurrents en aussi grande forme est une bonne chose, car cela nous pousse vers l'avant et nous maintient en alerte. La motivation est très forte, notre objectif ici est donc de réaliser une très belle course."

Le manque de fiabilité n'a pas aidé

L'une des raisons pour lesquelles la saison de Ferrari a été moins marquante que les précédentes est la fiabilité. Par rapport aux dernières années, les 499P ont rencontré davantage de problèmes, qui les ont ralenties à des moments cruciaux des courses.

"La fiabilité est toujours un sujet permanent, car plus on augmente la performance, plus on pousse chaque système de la voiture dans ses derniers retranchements. Il faut donc toujours augmenter les marges de fiabilité. C'est un premier aspect."

"Cette année, en revanche, nous avons souffert de problèmes très élémentaires, de petits oublis, si l'on veut. À l'exception d'un incident au Mans, je dirais que tous les autres étaient de petites négligences commises lors de la préparation des voitures pour la course. C'est quelque chose que nous savons devoir améliorer, car nous avions fait du bon travail dans ce domaine l'an dernier."

"Cette année, nous avons commis quelques erreurs, mais l'important est de garder à l'esprit qu'il y a toujours un point sur lequel on peut être plus attentif. Nous avons déjà mis en place des mesures correctives en cours de saison, et l'objectif de l'an prochain est de rendre tous nos processus plus robustes afin d'éviter de ralentir l'une de nos voitures pendant une course."

L'impact du nouveau cycle d'homologation

La Ferrari 499P boucle sa quatrième campagne en WEC.

Photo de: Ferrari

Les voitures de cette année ont été soumises à un nouveau cycle d'homologation dans une nouvelle soufflerie, à Windshear, en Caroline du Nord. Cela a pu affecter d'une manière ou d'une autre les performances en piste, mais Cannizzo ne pense pas que ce soit le facteur décisif de la saison de Ferrari.

"Le fait que la nouvelle fenêtre d'homologation ait été introduite nous a, à certains égards, désavantagés par rapport à l'an dernier. En théorie, tous les constructeurs ont donc perdu un peu de performance par rapport à la saison précédente."

"La question est de comprendre qui a perdu le plus et qui a perdu le moins, car nous savons très bien que lorsqu'on teste une voiture dans une nouvelle soufflerie, les conditions environnantes peuvent avoir une influence. Dans les installations de Sauber, il y avait les parois ; dans la nouvelle soufflerie, il y a une configuration en veine libre. Il existe des interactions de ce type, mais je ne sais pas comment elles affectent les autres constructeurs."

"Nous connaissons l'impact que cela a eu sur nous, qui, comme nous l'avons dit en début de saison, a été positif et transparent. Cependant, nous nous attendions à ce que les effets soient globalement les mêmes pour tout le monde."

"Cela a certainement eu une influence, car tout le monde a perdu ses points de référence de la saison précédente. Nous avons donc dû revoir certains réglages et apporter des ajustements mineurs comme plus importants. Nous travaillions sur des changements relativement modestes, mais même ceux-ci ont eu un impact sur la répartition des charges aérodynamiques sur l'ensemble de la voiture. Cela nous a obligés à revoir et à optimiser certains de nos réglages."

"Cependant, je ne pense pas que ce soit finalement un facteur décisif dans les résultats finaux. On ne peut pas s'en servir comme excuse pour ignorer les mérites de nos concurrents."

Quelle note pour la saison ?

Ferrari n'a gagné qu'une fois en 2026.

Photo de: FIA WEC / DPPI

Même si la saison de Ferrari est jusqu'ici bien en deçà des standards fixés ces trois dernières années, Cannizzo a tenu à lui attribuer une note honorable, en expliquant les raisons de son jugement.

"Je dirais que, comme nous n'avons pas gagné, je ne peux pas nous donner une note particulièrement élevée. Cependant, compte tenu de certaines erreurs que nous avons commises, je donnerais à cette saison un 7 sur 10, car nous avons certainement identifié des axes d'amélioration."

"C'est quelque chose qui arrive de temps en temps aux gens qui évoluent depuis longtemps dans la course. Quand on gagne, on peut parfois traverser une période de relâchement. Nous avons travaillé extrêmement dur, et croyez-moi, nous avons fait tout notre possible pour éviter de devenir complaisants."

"Je pense que vous avez vu que nous n'avons jamais levé le pied. Nous avons toujours fait preuve de détermination et nous nous sommes battus de toutes nos forces. Nous voulons toujours gagner, mais il arrive qu'on perde de vue certains détails, et c'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises cette année."

"Il y a de petits problèmes, pas majeurs ni structurels, nous devons donc être confiants quant au très bon travail accompli. Nous sommes toujours dans la bataille, et il n'y a aucune raison de désespérer. Nous restons une bonne équipe, une excellente équipe. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents et que le niveau de la compétition est extrêmement élevé, il faut donc réaliser un travail remarquable pour gagner."

"Si nous ne sommes pas excellents dans le moindre détail, nous n'atteindrons pas notre objectif. Notre objectif est d'être excellents dans chaque détail, et c'est ce que nous devons faire. Je donnerais un sept à tout le monde pour cette saison : satisfaisant, mais pas exceptionnel."

Le bilan du parcours Hypercar de Ferrari

Enfin, alors qu'une LMH nettement remaniée par rapport à l'actuelle 499P arrivera en 2027, Cannizzo est revenu sur l'ensemble des réalisations de l'équipe au cours de son programme Hypercar de quatre ans.

"Si vous me demandez plutôt d'évaluer le parcours global, du point de départ jusqu'à aujourd'hui, je ne voudrais pas paraître arrogant, mais je nous donnerais assurément la meilleure note possible. Nous avons remporté trois fois les 24 Heures du Mans, nous avons gagné le championnat, et notre voiture est devenue une référence dans la catégorie Hypercar."

"Nous sommes heureux que de nombreux concurrents nous aient suivis dans leurs choix techniques. Beaucoup ont modifié leurs voitures et tenté de suivre notre philosophie. C'est maintenant à nous, peut-être, de redéfinir le paradigme pour ce nouveau chapitre de l'ère Hypercar."

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