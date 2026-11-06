WEC

Bourdais : "La catégorisation FIA pousse des pilotes comme moi vers la retraite"

Sur le départ chez Cadillac, Sébastien Bourdais recherche toujours un projet sportif pour 2027.

Heiko Stritzke

Publié: 6 nov. 2026, 13:53

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Photo de : Marc Fleury

Alors qu'il s'apprête à quitter Cadillac à l'issue des 6 Heures de Monza, ce week-end, Sébastien Bourdais a exprimé sa frustration à l'égard du système actuel de catégorisation des pilotes de la FIA. Selon lui, celui-ci laisse peu d'options aux pilotes expérimentés avec son profil.

Âgé de 47 ans, Sébastien Bourdais ne figure pas dans l'effectif du Cadillac Hertz Team JOTA, qui a recruté António Félix da Costa et Ricky Taylor pour la saison 2027 du WEC.

"Malheureusement, la catégorisation pousse des pilotes comme moi vers la retraite", a déclaré le Français. Il a expliqué que son statut actuel ne devrait pas évoluer dans un avenir proche, en raison des critères d'âge intégrés au système.

"Ma carrière de pilote professionnel ne va malheureusement pas pouvoir se prolonger indéfiniment. Je suis malheureusement Platine et je me rapproche des 50 ans. Et mon statut Platine ne changera pas avant mes 55 ans. Même à cet âge-là, je passerai Gold, donc rien ne changera. Une fois que j'aurai 60 ans, je serai peut-être Silver", a-t-il expliqué.

"Ce n'est pas comme Emmanuel Collard, qui est passé Silver à 50 ans. Ce serait vraiment génial, mais malheureusement, ce n'est pas mon cas. C'est dommage, mais c'est comme ça."

Bourdais va quitter Cadillac à l'issue de la saison.

Photo de: FIA WEC / DPPI

Interrogé sur son avenir immédiat après Monza, Bourdais a confirmé qu'aucun accord n'avait encore été conclu, même si des discussions sont en cours dans plusieurs disciplines. Un retour en IndyCar semble en revanche peu probable.

"Il y a des discussions, mais rien de concret. Nous échangeons avec plusieurs personnes. Il n'y a rien qui soit suffisamment avancé pour qu'un contrat soit sur la table", a-t-il indiqué au sujet de ses projets pour la saison prochaine.

Il a souligné être ouvert à différentes catégories, que ce soit en GT, en LMP2 ou en Hypercar, à condition de rejoindre un environnement dans lequel sa présence est souhaitée.

"Tout ce que je veux, c'est piloter dans un programme où quelqu'un a envie de me confier sa voiture. C'est toujours dans ce contexte que j'ai été le plus performant et que j'ai pris le plus de plaisir. Quand on sent que les gens s'intéressent à vous et qu'ils veulent vous avoir dans leur équipe."

"Je n'ai pas besoin d'une catégorie particulière pour me sentir chez moi. Quand on est pilote professionnel et qu'on a la chance de piloter une voiture de course, que ce soit une GT, une LMP2 ou une GTP, cela n'a pas d'importance. On peut prendre du plaisir dans n'importe quel championnat."

Sa passion pour la compétition reste intacte malgré les incertitudes qui entourent son avenir : "Rien ne me passionne autant que le pilotage d'une voiture de course. C'est toujours ce que j'aime faire par-dessus tout."

"Je sais que cela ne durera pas encore dix ans. Quand ce sera terminé, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je ne suis donc pas pressé de voir cette passion disparaître. J'aurai tout le temps de profiter de ma retraite."

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Revenant sur son passage chez Cadillac, Bourdais a notamment retenu les 24 Heures du Mans de cette année, mais aussi les belles performances réalisées avec Chip Ganassi Racing à l'époque des prototypes DPi et GTP en IMSA.

"Il y a eu de bons moments. Il y a évidemment eu le doublé à São Paulo l'année dernière. Cela rend les choses un peu plus douces-amères de ne pas poursuivre l'aventure", a-t-il confié.

"Mais au bout du compte, le point culminant a clairement été notre semaine aux 24 Heures du Mans cette année. Nous étions évidemment très compétitifs et pouvoir mener à nouveau au Mans, avec le sentiment d'avoir une véritable chance de remporter la victoire au général, était un moment vraiment particulier."

Il a également souligné la régularité affichée cette saison par la voiture engagée par JOTA, malgré le niveau élevé de la concurrence en WEC.

"Pour moi, cette année a été le point culminant du programme JOTA. Nous avons terminé deuxièmes, quatrièmes et quatrièmes lors des trois dernières courses, avec une voiture qui a marqué le plus de points sur ces trois épreuves. Donc oui, nous allons essayer de poursuivre sur cette lancée."

À l'approche de sa dernière course avec l'équipe à Monza, Bourdais préfère toutefois rester concentré sur le résultat plutôt que de se laisser gagner par l'émotion.

"Pas encore", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il ressentait de l'émotion avant cette dernière course. "J'ai évidemment eu largement le temps d'y réfléchir. Mais au bout du compte, il faut aborder ce rendez-vous comme n'importe quel autre week-end de course. Avec les mêmes objectifs que d'habitude : essayer de faire de notre mieux, compte tenu du niveau de performance dont nous disposerons ce week-end."

Il reste optimiste quant à l'adéquation du tracé italien avec les caractéristiques de sa voiture, estimant que Monza pourrait mieux convenir à leur package que les précédentes épreuves.

"Je pense que le potentiel et les qualités de la voiture devraient davantage correspondre à Monza qu'à Barcelone, c'est certain. Et évidemment, il n'y a pas de limite haute ou basse en matière de résultat : il faut simplement faire du mieux possible avec ce dont nous sommes capables. Si cela se traduit par un podium, une victoire ou autre chose, ce serait vraiment une belle façon de terminer."

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