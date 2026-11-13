WEC 6 Heures de Monza
Bourdais espère que sa victoire à Monza l'aidera à trouver un volant pour 2027
Sébastien Bourdais s'est bâti un palmarès prestigieux aussi bien en monoplace qu'en endurance, mais il estime nécessaire de rappeler régulièrement aux équipes qu'il a encore beaucoup à offrir.
Rachit Thukral
Publié: 13 nov. 2026, 13:37
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Photo de : Getty Images
Sébastien Bourdais espère que sa victoire lors de la finale du WEC à Monza lui permettra d'accroître ses chances de décrocher un volant pour 2027, même s'il assure ne pas avoir besoin de prouver sa valeur.
Le Français a décroché sa première victoire en catégorie Hypercar lors des 6 Heures de Monza la semaine dernière. Il s'est imposé au volant de la Cadillac V-Series.R n°38, aux côtés d'Earl Bamber et de Jack Aitken.
Le quadruple champion de Champ Car a joué un rôle déterminant dans le succès de Jota, en résistant à Victor Martins et à l'Alpine A424 LMDh n°36 dans la phase intermédiaire de la course, alors que la voiture de sécurité avait regroupé le peloton.
Ce résultat intervient alors que Bourdais est à la recherche d'un nouveau volant. Son aventure de cinq ans avec General Motors doit en effet prendre fin, faute de nouveau contrat.
La semaine dernière encore, le pilote de 47 ans avait vivement critiqué le système de catégorisation FIA des pilotes, estimant qu'il poussait des pilotes expérimentés comme lui vers une retraite prématurée.
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Alors que les discussions se poursuivent en vue de 2027, Bourdais a reconnu que cette victoire "ne pouvait pas faire de mal", dans un sport où les pilotes sont souvent jugés à l'aune de leur dernier résultat.
"J'aimerais croire que ce n'est pas vraiment une question de prouver que j'en suis encore capable et que ce résultat n'était pas vraiment nécessaire, mais il ne fait jamais de mal non plus. Je discute donc avec quelques personnes des deux côtés de l'Atlantique. C'est un élément à prendre en compte et une forme de validation."
"Malheureusement, en sport automobile, il existe toujours une sorte de syndrome de la mémoire à court terme, qui a tendance à persister. Il faut donc sans cesse rappeler aux gens que l'on est toujours là. Je pense que ça ne peut jamais faire de mal. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve."
La Cadillac n°38 s'est (enfin) imposée à Monza.
Photo de: Paul Foster
Au cours d'une carrière qui s'étend sur trois décennies, Bourdais a remporté des courses en IndyCar, en IMSA – notamment les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring – ainsi qu'en V8 Supercars. Ses titres en Champ Car font de lui l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire des monoplaces américaines.
Il est également passé tout près d'une victoire au classement général des 24 Heures du Mans, terminant à trois reprises à la deuxième place avec Peugeot, avant de remporter une fois la catégorie LMGTE Pro avec Ford, en 2016.
Cette année, la Cadillac n°38 faisait partie des prétendantes à la victoire dans la Sarthe, mais une "pièce à deux dollars" défectueuse a contraint Bourdais et ses coéquipiers à abandonner peu avant l'aube.
En revenant sur ses deux dernières saisons en Hypercar avec l'équipe officielle Jota de Cadillac, Bourdais a reconnu que cette victoire à Monza avait été un soulagement après plusieurs occasions manquées de peu.
"Cela fait presque deux ans que nous sommes tout près du but. Nous avons été proches. Nous avons pensé tenir quelque chose, puis tout nous a échappé pour une raison ou une autre. Cela a parfois été très frustrant", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas que Monza ait vraiment été notre meilleure performance en matière de vitesse. Mais Jack a réussi à prendre la tête. À partir de là, il fallait simplement rester concentrés et faire le travail."
"J'ai le sentiment qu'il nous a fallu du temps pour parvenir à réunir tous les éléments. Et aujourd'hui, c'était le bon jour. Ça aurait aussi pu arriver au Mans. Mais le destin en a décidé autrement. Pour être tout à fait honnête, Toyota était de toute façon extrêmement forte en fin de course, donc cela aurait été difficile, mais aujourd'hui, c'était le bon jour."
"En ce qui me concerne, cette victoire a évidemment une saveur particulière, notamment parce qu'elle marque la fin de mon chapitre avec GM et Cadillac. Je vais assurément la savourer."
VIDÉO - Cadillac revient sur sa victoire à Monza
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