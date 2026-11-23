WEC

Le couperet est tombé pour Peugeot : Stellantis débranche le programme WEC

Stellantis met fin à tous ses programmes officiels d'un seul coup, dans le cadre d'un vaste plan d'économies, laissant sur le carreau plusieurs pilotes de premier plan et des centaines de salariés.

Rachit Thukral

Publié: 23 nov. 2026, 14:47

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Photo de : James Moy Photography via Getty Images

Peugeot se retire avec effet immédiat du FIA WEC, tandis que les marques Citroën et Opel quitteront également la Formule E au terme de la saison 2027. Le groupe automobile Stellantis, l'un des plus importants au monde, tourne ainsi le dos au sport automobile.

Ce lundi, Stellantis a annoncé l'arrêt de l'ensemble de sa division sportive à Satory, affectant tous les programmes officiels gérés en Europe. Seul le programme client de Lancia en rallye échappe à cette décision. L'engagement de Dodge en NASCAR Cup Series en 2027 est également maintenu, celui-ci étant géré indépendamment par Stellantis North America.

L'information, révélée la semaine dernière par Motorsport.com et plusieurs autres médias, a été officialisée après la tenue de plusieurs réunions extraordinaires des comités d'entreprise impliquant des représentants de la division sportive de Stellantis.

Alors qu'il était initialement prévu que tous les programmes officiels soient stoppés brutalement, les marques de Stellantis pourront rester en Formule E jusqu'à la fin de la première saison de l'ère Gen4, prévue en juillet 2027.

Cette annonce intervient dans un timing particulièrement surprenant, alors que le groupe dont le siège est installé aux Pays-Bas avait investi des moyens considérables dans ses programmes de compétition en vue de la saison 2027.

C'est terminé pour Peugeot en endurance...

Photo de: Nikolaz Godet

En WEC, Peugeot travaillait sur une évolution majeure de la 9X8 LMH afin de corriger les faiblesses persistantes de la voiture et de réduire son retard sur la concurrence. L'Hypercar équipée d'un V6 était à un stade avancé de développement, avec plusieurs séances d'essais supplémentaires prévues en Europe cet hiver.

La marque française avait également finalisé son line-up pour 2027, en recrutant plusieurs nouveaux pilotes, après les départ de Malthe Jakobsen chez McLaren et de Stoffel Vandoorne et Théo Pourchaire, amenés à rejoindre la Formule E.

De leur côté, Citroën et Opel se préparent à entrer dans l'ère Gen4 de la Formule E, Stellantis ayant développé un tout nouveau groupe propulseur, conformément au règlement. L'équipe actuellement baptisée Citroën évoluait déjà en Formule E depuis plusieurs années, auparavant sous la bannière Maserati, tandis qu'Opel doit faire ses débuts dans le championnat l'année prochaine avec une toute nouvelle structure.

Le conseil d'administration de Stellantis avait auparavant validé l'arrivée d'Opel en Formule E après le retrait prévu de DS, en accordant au constructeur les moyens de bâtir ses opérations en partant de zéro plutôt qu'en s'associant à une structure existante.

Opel a recruté l'ancien pilote Jaguar Mitch Evans pour épauler Pourchaire, tandis que Citroën dispose déjà de deux pilotes de premier plan avec Nick Cassidy et Jean-Éric Vergne. Tous deux devaient également piloter pour Peugeot en Hypercar la saison prochaine.

Les conséquences pour le WEC et la Formule E

Le projet Opel vient à peine de naître...

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La décision de Stellantis intervient dans une période où l'industrie automobile peine à rentabiliser ses investissements dans les technologies électriques. Le groupe franco-américain fait partie des nombreux constructeurs qui ont passé des dizaines de milliards de dollars en pertes ces dernières années.

Le ralentissement des ventes en Chine et les droits de douane aux États-Unis ont encore aggravé la situation des constructeurs traditionnels, confrontés à une concurrence croissante des fabricants de véhicules électriques chinois et de Tesla.

Stellantis était l'un des plus importants soutiens du sport automobile, mais son retrait rappelle une nouvelle fois la volatilité des programmes soutenus par les constructeurs.

Malgré les arrivées de McLaren et Ford dans la catégorie reine du WEC l'année prochaine, le nombre de constructeurs engagés en Hypercar plafonnera à huit, Alpine ayant annoncé son retrait plusieurs mois avant Peugeot.

La Formule E sera également durement touchée, Stellantis étant l'un des acteurs majeurs du championnat. Avec deux équipes qui disparaissent simultanément, la grille 2028 pourrait compter 20 voitures, au lieu de 24 pour une grille complète.

L'équipe actuellement engagée sous le nom de Citroën pourrait toutefois avoir un avenir, puisque son engagement est détenu par Monaco Sports Group (MSG) et non directement par Stellantis. En revanche, Stellantis est bien propriétaire de l'engagement d'Opel.

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