Toyota révèle son Hypercar 2024 habillée de sa robe noire

Après avoir longtemps arboré des livrées à dominante blanche dans le cadre de son programme sportif de haut niveau, Toyota a fait le choix de rejoindre le côté obscur en 2024. L'identité visuelle de la marque, que ce soit en Championnat du monde des Rallyes ou en Championnat du monde d'Endurance, est en effet passée au noir.

S'il avait jusqu'ici été possible d'admirer la nouvelle GR Yaris du WRC, que ce soit dans le cadre d'une présentation officielle ou sur les routes du Rallye Monte-Carlo le week-end dernier, il restait à voir en chair et en os ce qu'allait donner la livrée sur la GR010 HYBRID de la catégorie Hypercar du WEC, car seule une image virtuelle avait été présentée en décembre.

C'est désormais chose faite, avec la publication ce mardi de plusieurs photos officielles (à retrouver dans le diaporama ci-dessus) ainsi que d'une courte vidéo (que nous vous proposons ci-dessous). On y découvre cette livrée à dominante noire mate avec quelques touches de blanc et de rouge (notamment pour le G et le R de "Gazoo Racing"), chapeautée par un toit chromé qui est finalement le seul héritage des versions précédentes de la voiture.

Revenu en Endurance en 2012, Toyota a d'abord allié du blanc et du bleu jusqu'en 2015, puis a utilisé un duo rouge et blanc plus traditionnel de l'identité sportive du constructeur japonais entre 2016 et 2023.

Les équipages de la marque, qui auront le privilège de tenter de mener cette voiture à de nouveaux succès et de retrouver la victoire dans la Sarthe après celle de Ferrari lors de l'édition 2023, ont été très légèrement renouvelés. Nyck de Vries a été recruté pour succéder à José María López aux côtés de Mike Conway et Kamui Kobayashi sur la n°7. La Toyota n°8 sera quant à elle toujours confiée à Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.