Toyota change radicalement ses livrées WEC et WRC

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Toyota Gazoo Racing opère un changement radical d'identité pour ses programmes en Endurance et en Rallye. Une nouvelle fois, le constructeur utilisera des livrées semblables en WEC et en WRC, mais le choix a été fait d'ouvrir une nouvelle page et de parer ses autos d'une toute nouvelle robe. Exit le rouge et blanc, place à une dominante noire ! Des couleurs qui seront ensuite étendues à d'autres compétitions.

En Championnat du monde d'Endurance et aux 24 Heures du Mans, l'Hypercar GR010 Hybrid sera parée d'une livrée sobrement baptisée "Prototype". Le toit chromé est le seul héritage des années précédentes sur cette machine noir mat qui sera confiée à des équipages très légèrement renouvelés, puisque Nyck de Vries a récemment été recruté pour succéder à José María López aux côtés de Mike Conway et Kamui Kobayashi sur la n°7. La Toyota n°8 sera toujours confiée à Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa.

Lire aussi : WEC Nyck de Vries remplace José María López chez Toyota en Hypercar

Depuis son retour en Endurance, en 2012, c'est le troisième gros changement de couleur pour la marque, qui arborait du bleu et du blanc jusqu'en 2015, avant de retrouver un duo rouge et blanc plus traditionnel de 2016 à 2023.

En WRC, place au noir également pour la GR Yaris Rally1 Hybrid, qui s'habille quant à elle d'une livrée "Speed" qui incarne la "haine de perdre" du constructeur en sport automobile. On retrouvera cette livrée sur les Toyota d'Elfyn Evans et Takamoto Katsuta tout au long de l'année 2024, ainsi que sur celles du double Champion du monde en titre Kalle Rovanperä et du Français octuple Champion du monde Sébastien Ogier dans le cadre de leurs programmes partiels respectifs.