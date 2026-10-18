Résumé de course

WEC 6 Heures de Barcelone

Toyota remporte les 6H de Barcelone et scelle le titre constructeurs

Le constructeur japonais en est désormais à quatre victoires en sept courses, ce qui lui permet de s'imposer à nouveau comme la référence du WEC.

Rachit Thukral

Mis à jour: 18 oct. 2026, 16:51

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Photo de : Paul Foster

Toyota a signé un doublé impressionnant lors de la première du WEC à Barcelone, s'assurant ainsi le titre des constructeurs dans la catégorie Hypercar à une manche de la fin.

Brendon Hartley, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa ont largement dominé la course de six heures au volant de la Toyota TR010 Hybrid n°8, en devançant la voiture jumelle pilotée par Kamui Kobayashi, Nyck de Vries et Mike Conway dans des conditions météorologiques changeantes, tantôt pluvieuses, tantôt sèches.

Ce résultat marque la troisième victoire de la saison pour l'équipage n°8, qui dispose désormais d'une avance de 17 points sur ses équipiers, vainqueurs des 24 Heures du Mans, avant la finale de Monza le mois prochain.

La BMW M Hybrid n°20 n'ayant pas marqué de points pour la troisième course consécutive en raison d'un problème précoce de pression des pneus, les deux Toyota restent les seuls équipages encore en lice pour le titre des pilotes avant la finale de Monza le mois prochain.

La course

L'ensemble du peloton a pris le départ avec des pneus pluie suite aux fortes averses tombées plus tôt dans la journée, la piste étant encore visiblement mouillée lorsque la voiture de sécurité s'est retirée aux stands après un tour de formation supplémentaire.

Dès le départ de la course, Daniel Juncadella a réalisé le meilleur départ depuis la troisième place sur la grille, propulsant la Genesis GMR-001 n°19 en tête. Mais l'Espagnol a glissé hors piste au virage n°5 et s'est retrouvé en queue de peloton, permettant à Buemi – qui avait dépassé la Genesis n°17 d'André Lotterer partie en pole position – de prendre la tête au volant de la Toyota n°8.

La course a dû être neutralisée avant même la fin du premier tour, l'Alpine A424 n°35 et la Lexus RC F GT3 ASP n°78 s'étant immobilisées en piste après avoir été impliquées dans deux incidents distincts.

Photo de: FIA WEC / DPPI

Peu après la relance, la voiture de sécurité a dû intervenir à nouveau, après que Harry Tincknell a échoué l'Aston Martin Valkyrie n°007 dans le gravier du virage 5. Tous les pilotes de la catégorie Hypercar, à l'exception de la BMW n°20, ont choisi de s'arrêter aux stands sous le régime de la voiture de sécurité virtuelle, profitant de l'occasion pour faire le plein alors que la pluie s'intensifiait sur la piste.

La course a finalement repris à neuf minutes de la fin de la première heure, Buemi menant confortablement au volant de la Toyota n°8, devant la BMW décalée de René Rast et la Ferrari n°50 de Miguel Molina, qui avait pris un excellent envol.

Pendant ce temps, De Vries remontait considérablement au volant de la Toyota n°7, en étant déjà passé de la neuvième à la quatrième place. Le vainqueur des 24 Heures du Mans a gagné une place lorsque Rast s'est arrêté aux stands, puis n'a fait qu'une bouchée de Molina, assurant ainsi les deux premières places aux Toyota avant la fin de la première heure.

Pendant le reste de son relais, De Vries a semblé être le plus rapide des deux pilotes Toyota, le Néerlandais se rapprochant rapidement de Buemi et allant même jusqu'à faillir le dépasser. Mais ce dernier devant écoper d'une pénalité de cinq secondes pour une infraction au départ, De Vries a choisi de rester derrière son coéquipier.

Ce n'est qu'aux trois quarts de la deuxième heure que les pilotes Hypercar ont effectué leur premier arrêt au stand avec service complet, les deux premières périodes de voiture de sécurité leur ayant permis de rouler plus longtemps avec un même plein. À ce stade, la piste s'était également considérablement asséchée, permettant aux pilotes de passer aux pneus slicks.

La Toyota n°8 a été la première des voitures de tête à s'arrêter aux stands et à purger sa pénalité, Hartley retombant en deuxième position après avoir pris le relais de Buemi. Mais cette stratégie d'"undercut" a permis à Hartley de rattraper le temps perdu, et il n'a eu aucun mal à repasser devant la Toyota n°7, désormais pilotée par Conway.

Une fois en tête, Hartley a creusé un écart de plus de 14 secondes au cours d'un relais impressionnant, offrant ainsi à la Toyota n°8, en tête du championnat, un avantage décisif à mi-course.

Photo de: FIA WEC / DPPI

La course a été relancée alors qu'il restait deux heures, lorsque Zacharie Robichon a été surpris par de l'eau sur les vibreurs et s'est retrouvé coincé dans le gravier au virage 7.

Cet incident a effacé l'écart entre les deux Toyota, mais Hirakawa a de nouveau pris le large en tête au volant de la n°8, Kobayashi et de Vries, au volant de la voiture n°7, étant incapables de lui opposer une résistance durable, la menace de pluie annoncée en fin de course ne s'étant pas concrétisée.

L'écart final entre les deux voitures s'est établi à 0"6, Hirakawa, Buemi et Hartley remportant ainsi leur deuxième victoire consécutive, renforçant ainsi leurs chances de décrocher le titre pilotes.

Ferrari s'est imposée comme la meilleure rivale de Toyota à Barcelone, Molina, Nicklas Nielsen et Antonio Fuoco terminant troisièmes au volant de la 499P n°50, bien qu'à plus d'une demi-minute du vainqueur de la course.

La Ferrari satellite d'AF Corse, pilotée à tour de rôle par Robert Kubica, Yifei Ye et Phil Hanson, a également réalisé une belle performance, mais elle a été dépassée par la Cadillac V-Series.R n°38 de Jota, pilotée par Sébastien Bourdais, Jack Aitken et Earl Bamber, lors de la dernière série d'arrêts aux stands. Kubica a rattrapé Aitken lors du dernier relais, mais le tout nouveau champion IMSA a conservé la quatrième place avec moins d'une seconde d'avance.

La Cadillac jumelle n°12, pilotée par Will Stevens, Norman Nato et Alex Lynn, de retour en compétition, a terminé sixième après avoir rattrapé une pénalité de 10 secondes infligée à Stevens pour avoir percuté l'Alpine n°35 de Ferdinand Habsburg au départ.

La journée a été mitigée pour BMW à Barcelone, après une séance de qualifications difficile qui a relégué ses deux prototypes LMDh aux 14e et 16e places sur la grille de départ. Dries Vanthoor, Raffaele Marciello et Kevin Magnussen ont affiché un rythme solide au volant de la M Hybrid V8 n°15 pour se hisser à la septième place. Et ce, malgré la pénalité de 10 secondes infligée à Magnussen pour avoir provoqué une collision avec la Cadillac n°38 de Sébastien Bourdais.

Photo de: Paul Foster

Cependant, la BMW n°20, en lice pour le titre, a connu une journée difficile : la décision de ne pas s'arrêter aux stands lors de la deuxième intervention de la voiture de sécurité s'est retournée contre elle lorsque Rast s'est vu signaler un drapeau noir et orange pour pression insuffisante des pneus. Rast a dû s'arrêter sous drapeau vert et s'est vu infliger par la suite une pénalité de 20 secondes pour cette infraction, ce qui l'a laissé, ainsi que Robin Frijns et Sheldon van der Linde, à un tour des leaders. Ce résultat marque leur troisième arrivée hors des points de l'année et élimine toute chance mathématique de remporter le titre pilotes.

De son côté, Marco Sorensen a mené à l'arrivée la seule Aston Martin Valkyrie encore en course, qu'il partageait avec Alex Riberas, à la huitième place, après une course globalement sans incident pour l'équipage de la n°009.

Alpine a complété le classement des pilotes marquant des points en catégorie Hypercar, Victor Martins et Jules Gounon conservant la neuvième place bien qu'ils aient dû ramener l'A424 n°36 aux stands pour un arrêt imprévu à 20 minutes de la fin en raison d'une crevaison présumée. Charles Milesi et Ferdinand Habsburg ont terminé dixièmes au volant de la voiture jumelle n°35.

Après avoir brillé lors des qualifications de samedi, la course de Genesis a déraillé dès la première heure. Lotterer est passé de la première à la huitième place dès les premiers tours en raison de problèmes de traction control, avant qu'une pénalité de drive-through pour une infraction sous FCY ne le prive, ainsi que Mathys Jaubert et Pipo Derani, de tout point.

Juncadella a profité de la voiture de sécurité pour rebondir après son erreur au premier tour, mais Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet et lui ont finalement reculé dans le classement, manquant de peu les points en terminant 11e.

Peugeot s'est montré performant sur piste humide au cours des deux premières heures, Paul di Resta remontant de la dernière à la sixième place à la force du poignet au volant de la 9X8 n°93. Mais le constructeur français a perdu de sa superbe à mesure que la piste séchait, ses deux voitures terminant finalement hors des points, respectivement 12e et 13e.

Côté LMGT3, Manthey a remporté sa première victoire de la saison 2026 à Barcelone, grâce à Yasser Shahin, Riccardo Pera et Richard Lietz, victorieux au volant de la Porsche 911 GT3 R n°92.

À lire également :

6 Heures de Barcelone

Toutes les statistiques

Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart Stands Abandon Points 1

Toyota Racing HYPERCAR

8 S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

2

Toyota Racing HYPERCAR

7 M. Conway K. Kobayashi N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

3

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 0

4

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

5

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 0

6

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 0

7

BMW M Team WRT HYPERCAR

15 K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

8

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 0

9

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

009 A. Riberas M. Sørensen Aston Martin Valkyrie 0

10

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 C. Milesi F. Habsburg Alpine A424 0

11

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 0

12

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. Di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 0

13

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

14

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. Linde BMW M Hybrid V8 0

15

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

16

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 A. Lotterer P. Derani

M. Jaubert

Genesis GMR-001 0

17

The Bend Manthey LMGT3

92 Y. Shahin R. Pera R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

18

Garage 59 LMGT3

10

A. Au

T. Fleming

M. Kirchhofer McLaren 720S GT3 Evo 0

19

TEAM WRT LMGT3

69 A. McIntosh P. Thompson

D. Harper

BMW M4 GT3 Evo 0

20

Racing Team Turkey by TF LMGT3

34

P. Dempsey

S. Yoluc C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

21

Vista AF Corse LMGT3

21 F. Heriau S. Mann A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

22

IRON LYNX LMGT3

61 M. Berry R. Andrade M. Martin Mercedes AMG GT3 0

23

TF Sport LMGT3

33 B. Keating J. Edgar N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

24

Proton Competition LMGT3

88 S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

25

IRON LYNX LMGT3

79

J. Zelger

M. Cressoni L. Hodenius Mercedes AMG GT3 0

26

Garage 59 LMGT3

58 A. West F. Gehrsitz

B. Goethe

McLaren 720S GT3 Evo 0

27

Heart of Racing Team LMGT3

23

G. Newell

D. Barrichello

J. Adam Aston Martin Vantage AMR GT3 0

28

TEAM WRT LMGT3

32 D. Leung S. Gelael A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

29

Proton Competition LMGT3

77 E. Powell B. Tuck

S. Priaulx

Ford Mustang GT3 0

30

Vista AF Corse LMGT3

54 T. Flohr F. Castellacci D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

31

AKKODIS ASP Team LMGT3

87

R. Umbrarescu

C. Schmid J. López Lexus RC F GT3 0

32

AKKODIS ASP Team LMGT3

78 T. Rompuy

H. David

E. Masson

Lexus RC F GT3 0

33

Heart of Racing Team LMGT3

27 I. James Z. Robichon M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

34

Manthey DK Engineering LMGT3

91

J. Cottingham

T. Boguslavskiy A. Guven Porsche 911 GT3 R 0

35

Aston Martin THOR Team HYPERCAR

007 H. Tincknell T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0

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