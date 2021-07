Toyota résiste à Alpine dans la souffrance à Monza

Malgré un week-end jusque-là bien maîtrisé par Toyota, avec une première ligne verrouillée par les deux GR010 Hybrid, il fallait attendre la course pour savoir si les Hypercars japonaises seraient mises à l'épreuve par la concurrence. Une adversité renforcée par l'entrée en compétition de la deuxième Glickenhaus, dont les progrès "impressionnants" ont été remarqués et salués par Toyota, et par une Alpine ex-LMP1 particulièrement fiable et toujours prête à jouer son rôle de poil à gratter.

En ce qui concerne les conditions, elles étaient celles d'une belle journée d'été dans le Temple de la vitesse, le mercure étant le principal ennemi avec une température dépassant allégrement les 30°C.

Si le départ et le début de course ont été plutôt studieux, les premiers problèmes n'ont pas tardé à toucher la Glickenhaus #708, qui a perdu deux tours lors d'un arrêt au stand prématuré bien qu'effectué sous Full Course Yellow en raison de la sortie de piste de la Porsche #88.

Au cours de la première heure, les deux Toyota ont creusé l'écart en tête, toujours à l'avantage de la #7. C'est après 1h30 de course que tout a basculé dans le clan japonais, quand Brendon Hartley s'est retrouvé au ralenti au volant de la #8. La GR010 a accumulé les problèmes techniques, nécessitant d'être rentrée dans son box pas moins de trois fois en une heure et ainsi de perdre toutes ses chances de bien figurer.

La course a quant à elle été neutralisée à nouveau, cette fois par la voiture de sécurité, après l'explosion d'un pneu sur l'Aston Martin TF Sport. Quand les débats ont repris, on a surtout assisté à une énorme lutte entre l'Alpine et la Glickenhaus #709 qui, contrairement à la voiture sœur, a tourné à un rythme confirmant toutes les belles promesses entrevues jusqu'ici. Ce duel magnifique a également maintenu la pression sur la Toyota rescapée en tête, qui n'avait pas pris la poudre d'escampette après quatre des six heures de course.

Il fallait toutefois, pour l'Alpine, continuer à composer avec son point faible : la capacité de son réservoir, talon d'Achille contraignant le trio Lapierre-Negrão-Vaxiviere à boucler des relais plus courts que la concurrence.

Toyota sauvé par une neutralisation

Tout a basculé à l'entrée de la quatrième heure, quand la Toyota #7 a rencontré un problème qui l'a quasiment immobilisée en piste. Après un "reset" électronique, elle a pu repartir finalement assez rapidement mais y a laissé des plumes. Sauf que dans les minutes qui ont suivi, c'est la Glickenhaus #709 qui a elle aussi rencontré des ennuis, s'arrêtant longuement à son box.

Alpine est ainsi revenu dans le match pour la victoire, qui était toutefois difficile à atteindre en raison de l'avantage de consommation favorable à Toyota. Un avantage qui est devenu définitif lorsque la direction de course a neutralisé l'épreuve par un Full Course Yellow afin de nettoyer la piste et de réparer des vibreurs : l'occasion était parfaite d'observer un arrêt au stand "gratuit" pour la Toyota de Conway-Kobayashi-López.

Les trois hommes décrochent ainsi leur première victoire de la saison, devant l'Alpine qui quant à elle égale son meilleur résultat lors de cette ultime répétition avant les 24 Heures du Mans. La troisième marche du podium, malgré la belle remontée de la Glickenhaus en fin de course, revient au vainqueur de la catégorie LMP2, United Autosports, avec le trio Hanson-Scherer-Albuquerque.

En LMGTE Pro, la bataille a fait rage entre Porsche et Ferrari, et elle a tourné à l'avantage du clan allemand, qui s'est imposé grâce à Kévin Estre et Neel Jani. Du côté du LMGTE Am, c'est AF Corse qui a raflé la mise avec l'équipage formé par François Perrodo, Nicklas Nielsen et Alessio Rovera au volant d'une Ferrari 488.

6 Heures de Monza