Vasselon : "Quand j'entends que Toyota n'a pas d'opposition forte..."

Charger le lecteur audio

Il a fallu attendre la dernière épreuve de la saison, à Bahreïn, pour que Toyota s'assure de conserver ses deux titres mondiaux. Certes, les deux Hypercars japonaises ont survolé la course de huit heures, sans jamais être inquiétées par Alpine, mais le rythme affiché épisodiquement par Peugeot a rappelé que la concurrence allait s'intensifier l'an prochain, accentuée par l'arrivée de nombreux constructeurs. Toyota le rappelle, il a fallu faire avec une opposition réelle, représentée sur la durée par Alpine et plus irrégulièrement par Glickenhaus et Peugeot, dont le programme tout jeune traverse une logique période d'apprentissage. Le tout avec un système de BoP désormais accepté et qui fait partie de ce nouveau paysage, et qui atteint selon Pascal Vasselon son objectif.

"Oui, car la beauté de la BoP, c'est qu'elle met tout le monde au même niveau de compétitivité", répond le directeur technique de Toyota. "Quand j'entends que Toyota n'a pas d'opposition forte, j'ai dû mal à l'entendre car il y a la BoP et elle a fait que l'on a eu une concurrence forte. L'Alpine, que l'on était très heureux de voir, était une voiture fiable et peut-être plus facile à exploiter que la nôtre. La performance est venue avec la BoP. On a eu des concurrents tout au long de la saison, jusqu'à la dernière course. Vraiment, il y a eu de la concurrence cette saison."

Tout en assurant un doublé ne souffrant d'aucune contestation aux 8 Heures de Bahreïn, Toyota a observé de près les progrès de Peugeot, dont la performance pure était au niveau à Sakhir, mais pas encore la fiabilité.

"Peugeot a été très compétitif", remarque Pascal Vasselon. "OK, ils ne pouvaient pas tenir six ou huit heures de suite. Mais clairement, en rythme pur, ils sont avec nous. Le meilleur tour est signé par Peugeot. Le meilleur relais, je pense, avec une marge infime, revient à Peugeot. Là où on s'est échappé, c'est sur la régularité avec les pneus. La BoP rend donc la situation extrêmement concurrentielle. Dans le premier relais, on se battait à coups de dixièmes pour rester en tête."

La saison 2022 terminée, c'en est fini de la dérogation accordée ces deux dernières années à Alpine pour aligner un prototype ex-LMP1. Avec désormais uniquement des LMH et des LMDh dans la catégorie Hypercar, le travail sur la BoP, bien que toujours fastidieux, devrait être facilité pour les organisateurs. Alpine vivra une saison 2023 de transition en LMP2, avant un retour au plus haut niveau avec une LMDh l'année suivante.

"Nous n’avons pas le droit d’être déçus à l’issue de cette superbe saison marquée par deux victoires, cinq podiums, un record de fiabilité et l’absence d’erreurs de notre part", insiste Philippe Sinault, directeur de l'équipe tricolore. "Cette aventure de deux ans a créé une dynamique vertueuse autour de notre projet et cela laisse augurer de fantastiques perspectives pour nous avec l’implication totale de la marque Alpine. Tout cela ne fait que renforcer notre envie pour nos défis futurs !".

Propos recueillis par Rachit Thukral