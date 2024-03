Les vibreurs de Losail adoucis après les ennuis rencontrés en F1

L'organisation ce week-end des 1812 KM du Qatar en ouverture de la saison 2024 du FIA WEC a permis de constater des modifications apportées à certains vibreurs du circuit de Losail. Le tracé, également visité par la Formule 1 et le MotoGP, s'est adapté après les situations dangereuses survenues en fin d'année dernière.

Le Grand Prix de F1 avait en effet été perturbé par des vibreurs qui mettaient en danger l'intégrité des pneus Pirelli, forçant même les instances à limiter le nombre de tours pouvant être parcourus par train de pneus.

Cette semaine, ce sont les Hypercars et LMGT3 du Championnat du monde d'Endurance qui liment le bitume de cette piste, où des corrections ont été apportées sur les vibreurs des virages 12, 13 et 14. Elles sont une conséquence directes des événements du dernier Grand Prix de F1 disputé à Losail.

À ces endroits, les vibreurs ont été adoucis avec pour objectif de minimiser les dégâts provoqués sur les pneus mais également sous les châssis, notamment lorsqu'une voiture sort trop large et doit ensuite rejoindre la piste. La décision a été prise après un travail collectif mené entre Michelin (manufacturier du WEC en Hypercar et du MotoGP), la FIA et la FIM, tout en prévenant la Formule 1 et son manufacturier Pirelli.

Ainsi ces vibreurs revus et corrigés devraient rester en place pour l'ouverture de la saison MotoGP la semaine prochaine. La F1, elle, ne reviendra au Qatar qu'en toute fin d'année, début décembre pour l'avant-dernière manche.

Dans un communiqué transmis à Motorsport.com, la FIA a confirmé et précisé ces modifications en marge des 1812 KM de Losail ce week-end.

"Les vibreurs de type 'Misano' du Circuit International de Losail sont les mêmes que ceux utilisés sur de nombreux autres circuits dans le monde et qui sont homologués par la FIA et la FIM", peut-on lire. "Il a été convenu avec le circuit de meuler le sommet et les bords arrière tranchants des vibreurs de type 'Misano' aux virages 12, 13 et 14 afin de réduire le risque d'endommager les flancs [des pneus] quand une voiture sort de la piste puis la rejoint après être passée dans une zone de dégagement."

"La modification a été effectuée en accord avec plusieurs parties prenantes (FIA, FIM, Michelin), la Formule 1 et Pirelli ayant également été informés."

Avec Rachit Thukral