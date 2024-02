Le programme des 1812 KM du Qatar

La saison 2024 du FIA WEC s'ouvre ce week-end avec les 1812 KM du Qatar. Sur le circuit de Losail aura lieu le premier affrontement entre les nombreux constructeurs désormais en lice pour la victoire au général. Cette manche d'ouverture est la première des trois qui précèdent le tant attendu rendez-vous des 24 Heures du Mans, en juin prochain.

Les engagés

Le plateau 2024 du WEC est composé de 37 voitures qui ne sont plus réparties désormais qu'entre deux catégories : Hypercar (19 autos) et LMGT3 (18 autos).

La catégorie reine attire tous les regards avec la présence inédite de neuf constructeurs, qui ont pu faire des choix techniques différents entre la conception totale d'un prototype LMH ou celle plus encadrée d'un prototype LMDh.

Quelle BoP en Hypercar à Losail ?

L'un des principes de base de la catégorie Hypercar est d'être régie par une BoP, destinée à regrouper tous les concurrents dans la même fenêtre de performance. Sur le circuit de Losail, elle est appliquée avec les valeurs suivantes :

Poids (kg) Puissance max. (KW) Énergie par relais (MJ) Alpine A424 1070 510 909 BMW M Hybrid V8 1060 506 904 Cadillac V-Series.R 1032 499 890 Ferrari 499P 1075 503 902 Isotta Fraschini Tipo6-C 1085 514 917 Lamborghini SC63 1041 502 895 Peugeot 9X8 1030 520 904 Porsche 963 1048 505 900 Toyota GR010 Hybrid 1089 510 914

Ferrari, Isotta Fraschini et Toyota ne peuvent pas utiliser leur système hybride en dessous de 190 km/h.

Peugeot ne peut pas utiliser son système hybride en dessous de 150 km/h.

Le circuit de Losail

Long de 5,380 km et composé de 16 virages, le Circuit International de Losail accueille pour la première fois le FIA WEC. Depuis 2004, le tracé est habitué à être le théâtre d'un Grand Prix de MotoGP (le premier de la saison s'y tiendra seulement une semaine plus tard), et est équipé de puissants projecteurs pour le roulage de nuit.

Le WEC à Losail, c'est une première.

Dessinée principalement pour la moto, la piste de Losail est rapide et fluide avec un enchaînement de virages à moyenne et haute vitesse. La ligne droite de départ/arrivée est longue d'un peu plus d'un kilomètre.

Lors du Prologue qui s'est déroulé en début de semaine, le chrono le plus rapide a été établi en 1'40"404 par Frédéric Makowiecki (Porsche 963).

Les horaires des 1812 KM du Qatar

Désormais, toutes les séances de qualifications du WEC intègrent le format Hyperpole pour chaque catégorie, comme ce qui se fait aux 24 Heures du Mans depuis 2020.

Quant à la course, elle se disputera cette fois-ci sur une durée de 10 heures.