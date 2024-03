Porsche toujours en tête des essais libres à Losail, devant Peugeot

Après une première séance d'essais libres qui a vu Porsche confirmer sa bonne forme, juste devant Ferrari, les concurrents du WEC avaient de nouveau 90 minutes de roulage à leur disposition ce jeudi à Losail. Cette fois, la température est passée sous les 20°C alors que le soleil s'est couché sur le circuit qatari.

Jusqu'à présent, tout s'est idéalement déroulé pour le constructeur allemand, qui a fréquenté très régulièrement les premières places. Tout en gardant les pieds sur terre, Kévin Estre s'en est d'ailleurs réjoui entre les deux séances du jour.

"Pour l'instant, il semble que nous n'ayons jamais été aussi forts dans ce championnat", avance le Français, qui partage le volant de la Porsche n°6 avec André Lotterer et Laurens Vanthoor. "Mais il y a beaucoup, beaucoup de marques. On doit encore attendre les qualifications, qui nous donneront un petit avant-goût d'une course qui sera très longue. Je pense que le circuit convient très bien à notre voiture : il est très lisse, très plat, et notre voiture aime ça. Elle est donc agréable à piloter."

Dans des conditions de piste idéales, les chronos sont rapidement tombés et Porsche a été la première équipe à passer sous la barre symbolique des 1'40 – qui n'était pas tombée lors du Prologue. La première et la seule, puisque la Peugeot n°93, créditée du deuxième temps, a cette fois-ci rendu 0"782 au chrono établi par Kévin Estre.

Un Full Course Yellow et deux drapeaux rouges ont perturbé la séance, notamment dans le dernier quart d'heure, ce qui a empêché des améliorations chronométriques tardives. On retrouve ainsi au troisième rang la Porsche n°38 de Jota (+0"792) et, au pied du podium, la Cadillac à près d'une seconde.

Alors que l'on compte quatre Porsche 963 aux six premières places, Ferrari prend la septième position à 2"436 avec la n°51 et Toyota la huitième position à 1"549. Lamborghini, Alpine et BMW sont une nouvelle fois hors du top 10.

En LMGT3, c'est un doublé Ferrari pour l'équipe AF Corse, devant la BMW du Team WRT.

Une troisième et dernière séance d'essais libres aura lieu vendredi matin, avant les qualifications dans l'après-midi.

1812 KM du Qatar - Essais Libres 2

Les chronos détaillés sont disponibles en cliquant ici.