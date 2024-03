Porsche sur son élan aux premiers essais libres de Losail

Après deux journées d'essais dans le cadre du Prologue à Losail, lundi et mardi, le coup d'envoi de la saison 2024 du WEC a réellement été donné ce jeudi. Pour la première fois de son histoire, le championnat s'ouvre sur ce tracé pour les 1812 KM du Qatar, et avec les regards braqués sur une catégorie Hypercar riche de neuf constructeurs.

La première séance d'essais s'est déroulée sur 90 minutes et dans des conditions idéales, avec 22°C dans l'air et une piste à 33°C. Elle a permis de poursuivre le travail entamé en début de semaine et de préparer davantage l'épreuve qui se déroulera samedi sur un total de dix heures.

Lire aussi : WEC Le programme des 1812 KM du Qatar

Après avoir placé son prototype LMDh en tête de toutes les séances du Prologue, Porsche a conservé ses bonnes habitudes en s'adjugeant le meilleur chrono de ces EL1, grâce à Matt Campbell au volant de la n°5 en 1'42"486. Si la Porsche 963 semble décidément très à l'aise, avec une omniprésence aux avant-postes, la plus rapide n'a toutefois devancé la Ferrari n°51 que de 75 petits millièmes.

La Porsche n°6 complète le trio de tête, devant l'unique Cadillac du plateau qui confirme elle aussi ses bonnes dispositions en ce début d'année, à moins d'une demi-seconde de la référence. Alors que suivent les trois Porsche clientes de Proton et Jota, Toyota a pris la huitième place avec la GR010 Hybrid n°7, à sept dixièmes.

La meilleure des deux Peugeot 9X8 figure en 9e position à neuf dixièmes, tandis que les petits nouveaux de la catégorie que sont BMW, Alpine et Lamborghini sont un peu plus loin encore. Comme attendu, l'Isotta Fraschini ferme la marche des Hypercars, avec un déficit qui passe toutefois sous la barre des deux secondes désormais.

Le meilleur temps du LMGT3 a été réalisé par la McLaren n°95 de United Autosports en 1'55"824, devant les deux Ferrari AF Corse engagées à cet échelon de la compétition.

Cette première séance d'essais a été interrompue à quatre reprises, à chaque fois brièvement, d'abord en raison d'un Full Course Yellow puis par trois drapeaux rouges qui n'ont jamais duré plus que quelques minutes. Le dernier a tout de même mis un terme au roulage prématurément, après la sortie de piste de Raffaele Marciello au volant de la BMW n°15.

La deuxième séance d'essais libres aura lieu ce jeudi après-midi, de 15h30 à 17h.

1812 KM du Qatar - Essais Libres 1