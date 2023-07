Après sa victoire au Mans, Ferrari aborde Monza avec "humilité"

Le mois dernier, Ferrari s'est imposé au classement général des 24 Heures du Mans pour la première fois en 58 ans. Une victoire qui, en plus de marquer le premier triomphe de la 499P en Championnat du monde d'Endurance, a mis fin au règne de Toyota dans la Sarthe.

Selon Alessandro Pier Guidi, qui faisait partie de l'équipage Ferrari gagnant au Mans aux côtés de James Calado et Antonio Giovinazzi, le tracé de la prochaine épreuve du WEC, à Monza, peut convenir aux exigences de son Hypercar. Pas au point de rêver de victoire toutefois : l'Italien s'attend également à ce que Toyota représente un obstacle de taille aux avant-postes.

"Nous nous attendons à voir de nombreux fans et ce sera agréable de les retrouver lors de la manche italienne après la victoire au Mans", a-t-il déclaré. "Leur soutien sera essentiel pour nous. [Le circuit de Monza] est très rapide, c'est celui du calendrier qui ressemble le plus au circuit de la Sarthe. Je pense que nous pouvons être compétitifs sur ce circuit. Nous abordons cette course avec humilité : je pense que Toyota reste la référence du championnat."

L'autre équipage Ferrari, composé d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen, avait signé la pole position au Mans avant de conclure l'épreuve à la quatrième place en raison de réparations. Et contrairement à Pier Guidi, Molina vise la victoire à Monza, notamment en raison de la situation au championnat : la Ferrari #50 accuse aujourd'hui 40 points de retard sur la Toyota #8, en tête, alors qu'il ne reste plus que trois épreuves à disputer.

"Notre objectif est clair", a expliqué Molina. "Après avoir gagné en tant qu'équipe au Mans, nous devrons viser un nouveau succès en Italie, également en vue du championnat. Dans la première partie de la saison, nous avons montré que nous pouvions nous battre avec Toyota. Maintenant, l'ambition est de faire un nouveau pas en avant et de prouver pleinement notre valeur."

En outre, Ferrari aborde la course de Monza après qu'une modification de la BoP a ajouté 5 kg au poids de l'Hypercar et réduit sa puissance de 12 kW (16 ch) par rapport à l'épreuve du Mans. De quoi faire douter Antonello Coletta, responsable du programme Endurance de la marque, quant à la possibilité de rééditer la performance du Mans devant les tifosi.

"Nous sommes conscients qu'à partir de maintenant, notre chemin sera encore plus difficile, étant donné que nos adversaires viendront à Monza avec l'ambition de bien faire dans une course d'une importance cruciale pour le championnat", a déclaré Coletta. "C'est pourquoi nous resterons très concentrés et investis, avec pour objectif de continuer à obtenir des résultats importants et d'amener la 499P sur le podium jusqu'à la fin de la saison."