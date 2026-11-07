Résumé de qualifications

WEC 6 Heures de Monza

Fuoco offre la pole à Ferrari sur ses terres de Monza

Antonio Fuoco a décroché la pole position à domicile pour Ferrari lors des qualifications de la finale du WEC, à Monza.

Gary Watkins

Publié: 7 nov. 2026, 15:20

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Photo de : FIA WEC / DPPI

Antonio Fuoco a dominé les deux séances de qualifications disputées samedi après-midi au volant de la Ferrari 499P LMH n°50 d'AF Corse.

L'Italien a signé un temps de 1'33''364, alors que les chronos n'ont cessé de s'améliorer dans les conditions fraîches de la séance d'Hyperpole, d'une durée de dix minutes, réservée aux dix voitures les plus rapides des qualifications initiales.

Il a ainsi devancé de moins d'un centième de seconde la Genesis GMR-001 Hypercar n°19 de Mathieu Jaminet, crédité d'un temps de 1'33''460.

Fuoco a déclaré : "C'est très spécial de décrocher la pole à Monza et je suis très heureux, car la voiture était exceptionnelle aujourd'hui. Les conditions étaient très délicates et les gars ont fait un travail incroyable pour mettre la voiture en piste avec une excellente base de réglages."

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Les trois séances d'essais libres se sont déroulées sur piste mouillée, à l'exception des toutes dernières minutes des EL3 vendredi. Les qualifications ont donc constitué la première véritable séance sur le sec pour les concurrents du WEC.

Earl Bamber a pris la troisième place pour l'équipe Jota Cadillac, à un centième supplémentaire de la Genesis. Au volant de la Cadillac V-Series.R LMDh n°38, il a signé un temps de 1'33''541.

Antonio Giovinazzi a réalisé un chrono de 1'33''573 pour s'emparer de la quatrième place avec la Ferrari d'usine n°51.

Peugeot a décroché la cinquième place grâce à Theo Pourchaire et à l'Hypercar 9X8 LMH n°94, avec un temps de 1'33''617. Il a devancé Victor Martins, sixième en 1'33''858 au volant de l'Alpine A424 n°36.

Norman Nato a terminé septième de l'Hyperpole avec la Cadillac n°12 de Jota, quelques centièmes devant Robert Kubica et la Ferrari engagée par l'équipe satellite de la marque italienne.

Nick Cassidy, au volant de la Peugeot n°93, et Sheldon van der Linde, avec la BMW M Hybrid V8 LMDh n°20 de WRT, ont complété le top 10.

Aucune des deux Toyota, seules voitures encore en lice pour le titre pilotes à l'occasion de cette dernière manche du championnat, n'est parvenue à se qualifier pour l'Hyperpole.

Ryo Hirakawa a terminé 15e des qualifications initiales avec la Toyota HYBRID TR010 LMH n°8, qui mène le championnat, juste devant son coéquipier Kamui Kobayashi, 16e avec la n°7.

Aston Martin n'a pas non plus réussi à passer le cap de cette première séance de 12 minutes. Marco Sorensen a pris la 12e place avec la Valkyrie LMH n°009, tandis que Harry Tincknell s'est classé 14e avec la n°007.

Lexus en pole pour la dernière de sa RC F GT3

Une dernière pole pour Lexus.

Photo de: JEP

Lexus a décroché la pole position en LMGT3 à l'occasion de la dernière course de sa RC F GT3, avant que cette voiture, présente depuis de nombreuses années en compétition, ne soit remplacée par la GR GT3 de Toyota la saison prochaine.

Hadrien David a signé le meilleur temps des qualifications au volant de la Lexus n°76 d'Auto Sport Promotion, au terme d'une séance d'Hyperpole très disputée. Les trois premiers se sont tenus en seulement six centièmes de seconde.

David a réalisé un chrono de 1'47''523, contre 1'47''537 pour Jonny Edgar, leader du classement pilotes LMGT3, avec la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n°33 de TF Sport.

Ben Tuck a suivi de près en signant un temps de 1'47''595 au volant de la Ford Mustang GT3 Evo n°77 de Proton Competition.

Eduardo Barrichello a terminé quatrième avec l'Aston Martin Vantage n°23 de The Heart of Racing, après avoir perdu un temps qui lui aurait permis de décrocher la pole position en raison d'une infraction aux limites de piste.

Le départ des 6 Heures de Monza sera donné dimanche à 11 heures.

Hyperpole Hypercar

Toutes les statistiques

Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h 1

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 A. Fuoco M. Molina N. Nielsen Ferrari 499P 7

1'33.364

223.370 2

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella Genesis GMR-001 6

+0.096

1'33.460

0.096 223.141 3

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 E. Bamber S. Bourdais J. Aitken Cadillac V-Series.R 7

+0.177

1'33.541

0.081 222.948 4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi Ferrari 499P 7

+0.209

1'33.573

0.032 222.871 5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire Peugeot 9X8 7

+0.253

1'33.617

0.044 222.767 6

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 J. Gounon V. Martins Alpine A424 6

+0.494

1'33.858

0.241 222.195 7

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 W. Stevens N. Nato A. Lynn Cadillac V-Series.R 7

+0.536

1'33.900

0.042 222.095 8

AF Corse HYPERCAR

83 Y. Yifei R. Kubica P. Hanson Ferrari 499P 7

+0.558

1'33.922

0.022 222.043 9

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 P. Di Resta N. Cassidy

A. Quinn

Peugeot 9X8 7

+0.720

1'34.084

0.162 221.661 10

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 R. Frijns R. Rast S. Linde BMW M Hybrid V8 7

+1.051

1'34.415

0.331 220.884 Voir les résultats complets

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