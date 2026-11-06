WEC

Ferrari veut en finir avec la BoP en WEC à partir de 2030

Le constructeur italien réclame la suppression de la BoP en Hypercar à partir de 2030, mais assure que cette question ne pèsera pas dans sa décision de poursuivre son engagement en WEC sous le futur règlement.

Rachit Thukral

Publié: 6 nov. 2026, 15:04

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Photo de : Ker Robertson / Allsport via Getty Images

Ferrari estime que la suppression de la controversée Balance of Performance (BoP) devrait constituer l'"objectif ultime" des instances dirigeantes du WEC, alors qu'elles travaillent à la finalisation du cadre réglementaire des Hypercars pour 2030.

Antonello Coletta, patron de l'endurance chez Ferrari, estime que le passage à une plateforme unique, destinée à remplacer les actuelles catégories LMDh et LMH, rend inutile le recours à un système artificiel pour réguler les performances de la catégorie reine.

Actuellement, la FIA et l'ACO sont chargées d'équilibrer les performances des voitures à l'aide d'un ensemble complexe de paramètres liés à la puissance et au poids. Ce système vise non seulement à mettre sur un pied d'égalité les LMH et les LMDh, mais également à prendre en compte les différences entre les voitures conçues selon un même règlement.

Pour Coletta, la suppression de la BoP permettrait au championnat de s'orienter vers davantage de "méritocratie" et d'éviter les discussions incessantes sur le sujet, notamment depuis que le WEC a cessé de rendre publiques les informations relatives à la BoP cette année.

"Nous avons une très bonne opportunité pour 2030. Nous sommes partis de deux plateformes différentes, de deux approches différentes. Maintenant, nous sommes tous réunis autour de la table pour définir une plateforme unique. Avec cette plateforme unique, nous pouvons rédiger un règlement très clair, et l'objectif ultime devrait être de supprimer la BoP."

"Si vous vous souvenez bien, la BoP a été créée en raison de l'existence de différentes plateformes : quatre roues motrices, deux roues motrices, LMDh, LMH. Mais si nous avons une plateforme unique, nous aurons une très bonne occasion de construire un championnat fondé sur la méritocratie et la compétition, sans avoir à discuter de la BoP à chaque course."

Interrogé sur la possibilité que le règlement permette un jour de se passer totalement de la BoP, il a ajouté : "C'est notre rêve."

Antonello Coletta

Photo de: Davide Cavazza

Coletta estime que la BoP peut avoir une influence considérable sur les performances et le comportement d'une voiture. Il juge donc préférable de limiter son intervention, même si le système ne peut pas être complètement supprimé.

Il a toutefois souligné que la disparition de la BoP n'était "pas une condition obligatoire" pour Ferrari. Le constructeur assure ainsi que sa décision de prolonger son engagement en WEC au-delà de 2030 ne dépendra pas de la présence ou non de ce système dans le prochain règlement.

La priorité de Ferrari est plutôt de conserver la liberté de concevoir une voiture qui porte l'ADN de la marque, comme elle a pu le faire avec l'actuel règlement LMH.

"Non, ce n'est pas une condition obligatoire. Pour nous, l'essentiel est d'avoir la possibilité de concevoir notre propre voiture. Si nous pouvons concevoir 100% de la voiture, nous verrons ensuite s'il y a de la BoP, ou un peu de BoP. La discussion est très complexe et reste totalement ouverte."

"Aujourd'hui, nous avons une BoP qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Si nous pouvons limiter son intervention à un faible pourcentage, cela pourrait être une solution. Nous avons besoin d'une intervention marginale, pas importante. Notre objectif est de la supprimer complètement ou, à défaut, de n'en conserver qu'une faible part."

Débat autour des quatre roues motrices

La transmission intégrale semble vouée à disparaître en WEC.

Photo de: FIA WEC / DPPI

Lors des dernières 24 Heures du Mans, le WEC a présenté les grandes lignes du futur règlement Hypercar pour 2030. Celui-ci offrira aux constructeurs la possibilité de développer leur propre châssis et leur propre moteur, ou de faire appel à un fournisseur extérieur.

Point important, la transmission intégrale, qui constitue une caractéristique majeure des actuelles LMH, sera interdite à partir de 2030, au grand dam de Toyota. Coletta a reconnu que Ferrari préférerait continuer à courir avec une voiture à quatre roues motrices, sans pour autant remettre en cause l'orientation prise par le championnat pour son prochain règlement.

"Notre idée est que l'endurance représente une bonne occasion de tester certains éléments d'une voiture et d'intégrer les meilleures idées dans les voitures de route. Aujourd'hui, les systèmes modernes de transmission intégrale électrique et hybride représentent l'avenir."

"Pour Ferrari, disposer de quatre roues motrices serait probablement la meilleure solution. Mais en dehors de Ferrari et de deux autres constructeurs, cela n'intéresse pas le reste du plateau. Il est donc évident qu'il serait compliqué de maintenir la transmission intégrale."

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