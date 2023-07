Les Lancia Delta RX, dont celle de Loeb, détruites par le feu

Vendredi matin, un incendie s'est déclaré sur le circuit de Lydden Hill, détruisant tout l'équipement et les voitures de Special ONE Racing, et notamment les Lancia Delta Evo-E RX de Sébastien Loeb et de coéquipier Guerlain Chicherit. Personne n'a été blessé dans l'incendie.

En raison de l'enquête en cours sur l'incendie, les épreuves de World Rallycross prévues ce samedi ont été annulées, et un examen est en cours pour décider si la manche pourra reprendre dimanche.

Les championnats RX2e et British Rallycross 5 Nations n'ont pas été affectés par l'incendie et leurs programmes respectifs se poursuivront comme prévu samedi et dimanche.

Les organisateurs du World Rallycross ont publié un communiqué : "Suite à un incendie dans la zone de service de l'équipe Special ONE Racing au Lydden Hill Race Circuit dans le Kent, en Angleterre, aujourd'hui (vendredi 21 juillet), les courses du Championnat du monde de Rallycross de la FIA prévues demain (samedi 22 juillet) n'auront pas lieu tandis que l'enquête se poursuit sur la cause de l'incendie."

"L'incendie s'est déclaré peu avant 8h45, et les équipes de pompiers ont travaillé dur pour le maîtriser et l'éteindre le plus rapidement possible. Malheureusement, toute la zone de Special ONE Racing a brûlé, y compris les deux voitures de RX1e. Il n'y a eu aucun blessé et aucune autre voiture de course n'a été touchée."

La Lancia de Sébastien Loeb en tête.

"Le site n'était pas ouvert au public car aucune activité en piste n'était prévue ce jour-là. Cet incident n'affecte ni le Championnat RX2e ni le Motorsport UK British Rallycross Championship 5 Nations Trophy, qui se dérouleront comme prévu. Une décision concernant les courses de World RX programmées dimanche sera prise samedi."

Loeb, qui a fait son retour en WRX cette saison après cinq années d'absence, participe à la campagne 2023 avec l'équipe Special One, soutenue par GCK, qui court sur des Lancia et occupe actuellement la huitième place du classement des pilotes après les trois premières manches.