Loeb : Aucun retour en WRC n'est prévu "pour le moment"

L'an passé, Sébastien Loeb avait pris part à quatre épreuves du WRC au volant de la Ford Puma de M-Sport, remportant au passage une victoire mémorable lors du Rallye Monte-Carlo. En dépit d'une campagne intéressante, puisqu'il a également mené les débats au Portugal et en Grèce avant d'abandonner, le Français n'a pas retrouver le chemin du Championnat du monde, même à temps partiel, en 2023.

Même s'il s'est montré intéressé et que M-Sport avait espoir de pouvoir parvenir à un nouvel accord, le programme chargé du nonuple Champion du monde des Rallyes l'a rapidement obligé à tirer un trait sur une éventuelle participation au Monte-Carl' en raison du Dakar.

En sus d'une campagne complète en Championnat du monde des Rallyes-raids, Loeb s'est engagé en WRX au volant de la Lancia Delta Evo, tout en faisant une pige pour Abt Cupra en Extreme E en Sardaigne la semaine passée.

En mars, M-Sport avait indiqué n'envisager l'inscription d'une troisième voiture que si cela faisait sens du point de vue de la candidature au titre d'Ott Tänak face à Kalle Rovanperä.

Interrogé par Motorsport.com sur d'éventuels projets de retour en WRC, Loeb a répondu : "Il n'y a aucun projet pour le moment."

Sébastian Loeb avec Abt Cupra lors de l'épreuve Extreme E de Sardaigne.

Il en a également profité pour préciser que le retour en Extreme E n'était qu'une simple pige. "Le plan pour l'instant est de venir pour une course. J'ai eu cette proposition et Cupra m'a demandé si je serais intéressé par une seule course et j'ai dit oui. C'est là où nous en sommes pour le moment et il n'y a pas de plan pour l'avenir."

Loeb a terminé quatrième et sixième de la double manche en Sardaigne, aux côtés de Klara Andersson. Le Français avait été titré dans la discipline l'an passé, aux côtés de Cristina Gutiérrez, au sein de l'écurie X44 de Lewis Hamilton.

Avec Tom Howard