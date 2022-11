Sébastien Loeb et le team de Lewis Hamilton champions Extreme E

Charger le lecteur audio

L'équipe RXR de Nico Rosberg abordait largement en tête l'Energy X Prix d'Uruguay et semblait se diriger tranquillement vers le titre. Mais le week-end désastreux vécu par la structure a finalement profité à l'équipe X44 fondée par Lewis Hamilton, Cristina Gutiérrez et Sébastien Loeb arrachant dans la dernière course le titre Extreme E 2022.

Toutes deux présentes lors de la Crazy Race pour se qualifier en vue de la finale, en raison de problèmes rencontrés au fil du week-end, les deux équipes ont alors connu des fortunes diverses : X44 s'est échappée en tête alors que RXR a connu des accrochages qui ont rapidement compromis ses chances.

Au mieux, l'équipe ne pouvait espérer que la troisième place et les deux points qui allaient avec, et c'est dans cette position que la ligne d'arrivée a été franchie par l'équipage composé de Mikaela Ahlin-Kottulinksy et Johan Kristoffersson. Mais les réparations effectuées dans la Switch Zone l'ont été en violation du règlement, ce qui a entraîné la disqualification de RXR, pendant que Loeb emmenait X44 en finale.

Lors de cette finale à cinq, il fallait pour l'équipe de Lewis Hamilton espérer au moins un podium pour accrocher le titre, et c'est à la troisième position, dans une course âpre et grâce à une pénalité infligée à l'équipe Andretti (de Catie Munnings et Kevin Hansen) qui avait terminé devant lui, que l'équipage a été classé, battant ainsi RXR de... deux petits points au classement (86 contre 84).

L'Energy X Prix a été remporté par ABT CUPRA, avec un équipage composé de Klara Andersson et Nasser Al-Attiyah.

Après cette nouvelle ligne à son gargantuesque palmarès, Loeb va désormais pouvoir préparer le Dakar 2023 auquel il participera au volant d'un BRX Hunter de Prodrive.