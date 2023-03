Abiteboul cherche "un leader technique" pour Hyundai en WRC

Charger le lecteur audio

À la tête de Hyundai en WRC depuis le début de l'année, Cyril Abiteboul veut développer davantage le recours aux outils de simulation pour améliorer les performances de l'i20 N Rally1. Il est également en quête de l'oiseau rare pour prendre les commandes de la partie technique. Le mois dernier, le nouvel homme fort de l'équipe avait dévoilé ses principaux objectifs en évoquant des ajustements structurels et organisationnels, mais aussi au niveau de la communication et des prises de décision.

Sa volonté affichée était également de tourner davantage l'équipe vers l'ingénierie, point qui l'amène aujourd'hui à évoquer une meilleure utilisation des outils virtuels. Issu de la Formule 1, où la simulation a pris une part prépondérante ces dernières années, le Français y voit notamment une manière de répondre à la problématique posée par la réduction des journées d'essais de 28 à 21 sur l'année, en raison de la maîtrise des coûts voulue par la FIA.

"On y travaille", confirme aujourd'hui Cyril Abiteboul à Motorsport.com. "Il y a un peu plus de travail en cours à l'usine, où j'aimerais avoir un groupe plus important et renforcé en ce qui concerne la simulation et la performance. On en a un peu, mais je veux que ce soit plus fort que ce que l'on a actuellement. Les essais grandeur nature sont très limités actuellement. On y travaille donc."

"La prochaine chose que l'on doit faire, selon moi, est d'être un peu plus clair quant aux rôles et aux responsabilités des différents membres du management. On n'a pas encore de directeur technique pour le moment, c'est donc un domaine sur lequel je travaille afin qu'il y ait une structure claire au sein de l'équipe."

Thierry Neuville est 2e du championnat, à 3 points de Sébastien Ogier.

Cyril Abiteboul cherche surtout à disposer d'un "leader technique", tandis que l'ancien directeur adjoint Julien Moncet a repris les commandes du département moteur avec Christian Loriaux à ses côtés comme consultant.

"On a des gens formidables qui ont besoin d'un peu de stabilité, ce qui passe par une clarification de leur rôle et de leurs responsabilités", précise Cyril Abiteboul. "Julien est une personne clé pour ça, tout comme Christian, et il est maintenant de ma responsabilité de m'assurer que tout le monde sache ce qu'il a à faire et ce que l'on attend de chacun. Je n'ai pas dit qu'il y aurait un directeur technique, mais il faut un leader technique, pour être clair."

"Je veux aussi savoir où va le WRC d'un point de vue technologique, car pour l'instant on est à la limite en termes de développement. J'aimerais avoir une idée de ce que va être le WRC. S'agira-t-il d'une formule aérodynamique ? Je ne pense pas. Est-ce que ce sera une formule prototype ? Je ne pense pas. Est-ce que ce sera une formule de moteurs et, si oui, de quel type ? Est-ce que l'on parle de moteur à combustion, d'hydrogène ou d'électrique ? Ça déterminerait le profil de la personne dont on aurait besoin. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a probablement les bons ingrédients, mais la recette pour les assembler n'est pas parfaite et mon rôle est de l'améliorer."

Propos recueillis par Tom Howard