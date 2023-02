Abiteboul applique déjà chez Hyundai des méthodes héritées de la F1

Charger le lecteur audio

Nouveau patron de Hyundai en WRC, Cyril Abiteboul compte mettre en place dès ce week-end au Rallye de Suède des pratiques héritées de la Formule 1, notamment pour davantage orienter son équipe vers l'ingénierie. Le Français s'apprête à vivre son deuxième rallye dans ses nouvelles fonctions, après une première manche où il a beaucoup été dans l'observation, le mois dernier sur le Monte-Carlo.

Cyril Abiteboul a déjà identifié des axes d'amélioration, et l'un de ses premiers objectifs est d'améliorer la manière dont l'équipe communique, y compris avec ses pilotes, ainsi que son processus de prises de décision. Celui qui a dirigé les écuries Caterham puis Renault en Formule 1 estime qu'une approche dérivée de la discipline reine serait bénéfique, sans toutefois se risquer à une "révolution".

"Comme toujours en travaillant avec deux échéances en parallèle, il y a le court terme et l'immédiat, donc à partir de ce week-end, on va faire quelques changements ici et là dans la manière de gérer les épreuves", explique-t-il à Motorsport.com. "Ce n'est pas une révolution parce que cette équipe n'en a pas besoin, et franchement, je peux dire qu'il n'y a aucun moyen pour moi de révolutionner les choses de manière utile compte tenu de mon expérience. Il y a des petits changements ici et là, dans la manière de faire les choses, de communiquer, et dans la structure des prises de décision. C'est là que la Formule 1 est impressionnante, avec sa chaîne de commande et la quantité d'informations qu'il faut digérer en très peu de temps. C'est un petit peu différent ici, mais il y des choses que l'on peut transférer de la F1 et c'est ce que je vais faire ce week-end."

"Il s'agit d'un processus interactif. Il se peut que les pilotes aient un peu plus de choses à faire au niveau ingénierie qu'au niveau médiatique. En rallye, les journées sont longues et il y a très peu d'interaction avec les pilotes. On a eu du mal avec les réglages, et on a terminé le [précédent] rallye sans être totalement convaincus de ce que l'on a fait. Selon moi, on doit être plus forts au niveau ingénierie. Ce sera l'axe central. Je veux avoir une manière un peu plus systématique de faire les choses. Ensuite, il y a le long terme, où il faut penser à l'avenir de Hyundai Motorsport, à la compétition client, et on a de nombreuses discussions autour de ce que l'on veut faire, mais il est trop tôt pour parler de ça."

Par ailleurs, Hyundai accueille en Suède un nouveau team manager, Tolga Ozakinci, qui succède dans ce rôle à Pablo Marcos, ce dernier assurant toutefois une période de transition. Ce changement était planifié avant l'arrivée de Cyril Abiteboul à la tête de l'équipe. Julien Moncet, qui a assuré un long intérim après le départ d'Andrea Adamo fin 2021, va quant à lui reprendre la tête du département moteur de Hyundai.

Propos recueillis par Tom Howard