Le programme du Rallye de Croatie 2024 : spéciales, horaires, engagés

Le parcours et les horaires

Après un shakedown organisé jeudi 18 avril, le Rallye de Croatie débutera véritablement vendredi, sans spéciale d'ouverture disputée la veille. Il y aura ainsi deux boucles de quatre spéciales pour la première journée, et il en sera de même samedi. Dimanche, le "Super Sunday" sera composé de quatre spéciales. Au total, il faudra parcourir 283,28 km chronométrés sur ces trois jours.

Vendredi 19 avril 2024 ES1 8h28 Krašić - Sošice 1 23,63 km ES2 9h41 Jaškovo - Mali Modruš Potok 1 9,48 km ES3 10h39 Ravna Gora - Skrad 1 10,13 km ES4 11h47 Platak 1 16,63 km ES5 14h45 Platak 2 16,63 km ES6 15h58 Ravna Gora - Skrad 2 10,13 km ES7 17h16 Jaškovo - Mali Modruš Potok 2 9,48 km ES8 18h09 Krašić - Sošice 2 23,63 km Samedi 20 avril 2024 ES9 7h31 Smerovišće - Grdanjci 1 15,72 km ES10 8h24 Stojdraga - Gornja Vas 1 20,77 km ES11 10h05 Vinski Vrh - Duga Resa 1 8,78 km ES12 11h03 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 1 9,11 km ES13 14h31 Smerovišće - Grdanjci 2 15,72 km ES14 15h24 Stojdraga - Gornja Vas 2 20,77 km ES15 17h05 Vinski Vrh - Duga Resa 2 8,78 km ES16 18h03 Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki 2 9,11 km Dimanche 21 avril 2024 ES17 7h08 Trakošćan - Vrbno 1 13,15 km ES18 8h35 Zagorska Sela - Kumrovec 1 14,24 km ES19 10h23 Trakošćan - Vrbno 2 13,15 km ES20 13h15 Zagorska Sela - Kumrovec 2 (PS) 14,24 km

Les engagés en Rally1

Huit concurrents se disputeront la victoire au général dans la catégorie Rally1. Sébastien Ogier fait son retour chez Toyota pour sa deuxième pige de la saison, après avoir participé au Rallye Monte-Carlo en tout début d'année. Il prend ainsi le relais de Kalle Rovanperä. Chez Hyundai, la troisième i20 N Rally1 est cette fois-ci confiée au pilote norvégien Andreas Mikkelsen.

11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 17 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 N Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 9 Andreas Mikkelsen Eriksen Torstein Hyundai i20 N Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1

Les Français en lice

Adrien Fourmaux (M-Sport)

Adrien Fourmaux a une 3e place à défendre au championnat. Photo de: M-Sport

"La Croatie est une épreuve particulière pour moi, car c'est là que j'ai pris pour la première fois le volant d'une WRC en 2021, en terminant 5e. J'aime beaucoup les routes, avec des portions d'asphalte très lisses, mais c'est aussi l'un des rallyes asphalte les plus difficiles de la saison. Le grip est tellement changeant qu'il n'est pas facile de savoir quand il y a de l'adhérence et quand il n'y en a pas, car le type d'asphalte change beaucoup. On doit donc faire preuve de beaucoup de précision car il y a aussi beaucoup de cordes à couper."

"C'est un gros défi pour tous les équipages, mais c'est un rallye sympa pour tous les spectateurs qui viennent chaque année. J'ai vraiment hâte d'y être, et après deux podiums, j'espère que nous pourrons continuer sur cette voie !"

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier est de retour ! Photo de: Red Bull Content Pool

"J'ai profité de la coupure depuis le Monte-Carlo et je suis heureux de reprendre la compétition. Mon test de la semaine dernière a été l'occasion de retrouver mes sensations dans la voiture, sur des routes exigeantes, assez rapides avec des sauts et des portions étroites. Ce sont les caractéristiques du rallye mais nous savons aussi que la météo peut être incertaine à cette période de l'année."

"Nous n'avons pas la position de départ idéale pour un rallye sur asphalte, donc nous devrons jauger les conditions et voir ce que nous pouvons faire. Ma principale motivation est toujours de monter sur le podium et de me battre pour la victoire, mais je suis aussi là pour aider l'équipe et, avec le nouveau système de points, on peut voir que les dimanches sont désormais plus importants que jamais."

Les derniers vainqueurs du Rallye de Croatie

Elfyn Evans est le tenant du titre en Croatie. Photo de: Red Bull Content Pool