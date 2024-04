Le barème de points du WRC suscite le débat après la Croatie

Le nouveau barème de points du WRC interroge encore les acteurs du championnat après le Rallye de Croatie. Afin de dynamiser la dernière partie des rallyes, les pilotes sont désormais récompensés une première fois le samedi soir, à condition de voir l'arrivée le lendemain, et le classement sur la seule journée du dimanche rapporte lui aussi des points, en plus de ceux de la Power Stage. Cela signifie que le vainqueur du rallye peut ne pas être le pilote inscrivant le plus de points, s'il hérite de la tête tardivement où inscrit peu de points le dimanche.

Cela s'est produit en Suède, où Esapekka Lappi a gagné alors que c'est Elfyn Evans qui a fait la meilleure opération. En Croatie, le vainqueur Sébastien Ogier a pris un point de plus qu'Ott Tänak, pourtant au pied du podium, et l'Estonien a lui-même marqué un point de plus que les deux autres pilotes sur le podium, Evans et Thierry Neuville, qui ont longtemps joué la victoire avant des erreurs le dimanche matin. Evans n'a pas pu cacher une certaine frustration, estimant que leur duel n'a pas été bien récompensé.

"Évidemment, [la lutte avec Neuville] était très réjouissante mais au final, même si nous avons eu un week-end super, on a l'impression qu'il n'est pas récompensé en raison du nouveau barème de points", a déclaré le Gallois à Motorsport.com. "Adrien [Fourmaux, accidenté dimanche matin] a passé 15 minutes à changer un bras de direction, il a pris 13 points, on en a pris 19 et Ott a pris 20 points."

"C'est difficile de ressentir de la joie et on voit clairement que sur le podium, tout le monde est dans le même bateau."

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe Photo de: Red Bull Content Pool

Neuville dresse plutôt le constat inverse, se réjouissant que le temps perdu dimanche n'ait pas eu de grosses conséquences. Les deux pilotes ont en effet profité des points inscrits samedi soir, et ont terminé le rallye avec un total supérieur à celui que leur aurait offert l'ancien barème, même si Tänak n'aurait pas inscrit plus de points qu'eux.

"Il y a définitivement une frustration mais de l'autre côté, nous avons été bien récompensés après notre belle prestation vendredi et samedi [en prenant 18 points], ce sont des points importants et ils ont fait la différence", a précisé Neuville. "Même si nous n'avons pas pris beaucoup de points [dimanche], nous sommes quand même les troisièmes meilleurs scoreurs à égalité avec Evans et seulement un point derrière Ott [Tänak]. On ne peut pas parler de désastre."

Il est donc possible de voir la situation sous deux angles : Evans et Neuville ont certes sauvé de gros points grâce au classement du samedi, mais leurs rivaux ont aussi pu en inscrire beaucoup le lendemain en Croatie.

Le championnat, c'est l'école des fans.

Ce barème est-il positif et négatif pour le championnat ? Il a en tout cas tendance à lisser les performances puisque lors des deux derniers rallyes, les pilotes en tête de l'épreuve ont pris moins de points le dimanche, tandis que ceux qui étaient distancés se permettaient d'attaquer. Tänak est ainsi le pilote qui a le plus profité de la dernière journée en Croatie, en étant le deuxième du "Super Sunday" et de la Power Stage. "Le championnat, c'est l'école des fans", ironisait Ogier avant même l'entame du rallye au micro de la RTBF. "On donne des points à tout le monde chaque jour."

La FIA veut de son côté se donner le temps pour juger l'efficacité du dispositif actuel. "Le but du barème de points est de l'utiliser pendant un an et nous le suivons constamment pour comprendre quelles sont les implications et quelles sont les opportunités", a expliqué en début de week-end Andrew Wheatley, directeur des rallyes auprès de la fédération, estimant que "l'objectif a été atteint" pour le moment, en apportant plus d'intérêt à la dernière journée.

Des changements seront possibles pour la saison 2025 si le barème n'est pas efficace : "Il faudra voir si nous atteignons toujours l'objectif en milieu ou en fin de saison."

Propos recueillis par Tom Howard