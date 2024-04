L'espoir Martins Sesks va faire deux rallyes avec le soutien du WRC

Le WRC tient à jouer son rôle dans l'éclosion de jeunes pilotes au plus haut niveau. Le championnat a ainsi mis en place une nouvelle politique destinée à contribuer au financement de participations d'espoirs en Rally1 et le premier à en bénéficier sera Martins Sesks, vice-champion en ERC la saison passée.

Le Letton a remporté le Rallye de Pologne, disputé dans le Championnat d'Europe l'an passé, et les deux dernière éditions du Rallye Liepaja, qui se tient dans son pays natal. Martins Sesks et son copilote Francis Renars vont ainsi participer à deux manches du WRC sur des terrains similaires, le Rallye de Pologne, de retour en Championnat du monde cette année, puis le Rallye de Lettonie, que la catégorie visitera pour la première fois cet été.

WRC Promoter s'est associé à M-Sport, qui lui fournira une Ford Puma les deux fois, mais pas dans la même spécification. En Pologne, Sesks aura une version sans le système hybride, une nouveauté permise par le règlement 2024, avant d'avoir le modèle avec la motorisation hybride en Lettonie.

"Nous avons identifié le besoin de placer plus de ressources dans le soutien de la nouvelle génération de potentiels Champions du monde WRC, et de les soutenir dans la difficile étape entre les catégories support et l'échelon le plus élevé de la compétition", a expliqué Peter Thul, responsable de la compétition chez WRC Promoter.

"Les performances de Martins au cours des deux dernières saisons en WRC lui ont permis de mériter ce soutien. Il s'est imposé en Lettonie et en Pologne et nous pensons qu'avec le temps, il deviendra un visage familier du WRC."

Martin Sesks roule habituellement en ERC Photo de: Red Bull Content Pool

Rchard Millener, team principal de Ford M-Sport, s'est dit "très satisfait" d'être associé à ce projet avec Martins Sesks et WRC Promoter, notamment grâce à la possibilité de l'aligner dans une Puma sans le système hybride.

"Non seulement c'est une solution plus économique pour des pilotes privés, mais cela permet aussi à des pilotes comme Martins de découvrir le Rally1 avec plus de confort, et de renforcer le plateau Rally1", a-t-il souligné.

Sesks est pour le moment habitué à des voitures de la catégorie Rally2, la Skoda Fabia jusqu'à l'an passé et la Toyota GR Yaris depuis cette année. Il évoque "un rêve devenu réalité" avant ses débuts dans une Rally1 en WRC. "Je dois dire qu'il faut le répéter deux fois pour croire que nous allons rapidement affronter les meilleurs pilotes du monde dans une Rally1", a-t-il souligné.