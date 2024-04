Ogier s'impose devant Evans et Neuville en Croatie

Sébastien Ogier est sorti vainqueur d'un Rallye de Croatie disputé de bout en bout, et qui s'est joué ce dimanche matin avec les erreurs de Thierry Neuville et Elfyn Evans, jusque-là légèrement plus performants que l'octuple Champion du monde du WRC.

Neuville et Evans avaient l'avantage les deux premiers jours et se battaient à coup de dixièmes. Les deux hommes ont fini la première journée a égalité mais Neuville a pu creuser un petit écart samedi, même si Evans a brièvement pris la tête. Ogier restait au contact, à une dizaine de secondes du leader.

Neuville a entamé la dernière journée avec 4"9 d'avance sur Evans... mais ils ont tous les deux perdu une vingtaine de secondes avec des contacts contre des talus dans la deuxième spéciale du jour, ce qui a offert la première place sur un plateau à Ogier.

Le Français a perdu un peu de temps dans le chrono suivant mais les deux premiers du championnat n'ont pas pu l'inquiéter dans la lutte pour la victoire, d'autant plus que Neuville avait un aileron arrière endommagé. Ogier a ainsi décroché son 59e succès en WRC, le premier depuis le Safari Rally l'an passé, et le deuxième en Croatie après 2021. Il s'est aussi offert son 100e podium dans le championnat.

Cette épreuve est la chasse gardée de Toyota depuis son apparition au calendrier en 2021 et le constructeur japonais s'est même offert un doublé puisqu'Evans a pris la deuxième place, devant Neuville.

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe restent en tête du championnat Photo de: Red Bull Content Pool

Ott Tänak n'a jamais été un prétendant au podium ce week-end et il s'est fait une grosse frayeur en évitant de peu la sortie de route ce dimanche matin, dans une spéciale qu'il a pourtant remportée. Le Champion du monde 2019 a pris la quatrième place, devant Takamoto Katsuta, vainqueur du Super Sunday et des sept points qui vont avec, puisqu'il a été le plus rapide sur les quatre spéciales au programme ce dimanche. Andreas Mikkelsen s'est classé au sixième rang, devant Grégoire Munster.

Adrien Fourmaux a passé l'essentiel du rallye en cinquième position mais ce dimanche, il a percuté un poteau destiné à empêcher les pilotes de trop couper la trajectoire, ce qui a causé des dégâts à l'avant-droit. Arrêté dans la spéciale, il a perdu un quart d'heure mais la Ford a pu être totalement réparée. Fourmaux a volontairement perdu du temps dans l'avant-dernière spéciale, afin de préserver ses pneus, pour attaquer dans la Power Stage, une stratégie efficace puisqu'il l'a remportée, une première pour lui, et pris cinq points supplémentaires.

Lire aussi : WRC La méthode M-Sport qui a permis à Fourmaux de se relancer en WRC

Au championnat, Neuville conserve l'avantage et reste le pilote et marqué autant de points qu'Evans, grâce à l'avantage qu'il avait samedi. L'écart reste donc de six points.

La prochaine manche sera le Rallye du Portugal, dans trois semaines. Sébastien Ogier sera encore au départ et Kalle Rovanperä fera son retour.

Rallye de Croatie - Classement final

Pilote Voiture Temps/Écart 1 S.Ogier Toyota 2h40'23"6 2 E. Evans Toyota +9"7 3 T. Neuville Hyundai +45"8 4 O. Tänak Hyundai +58"6 5 T. Katsuta Toyota +1'55"5 6 A. Mikkelsen Hyundai +4'01"0 7 G. Munster Ford +5'11"0 15 A. Fourmaux Ford +17"04"8

Tous les scratchs du Rallye de Croatie 2024