La méthode M-Sport qui a permis à Fourmaux de se relancer en WRC

Trois manches après le début de la saison 2024 du Championnat du monde des Rallyes, Adrien Fourmaux pourrait être considéré comme le pilote performant de ce début de saison. Le Français a fait tourner les têtes lors de son retour à temps plein en Rally1, dépassant à la fois ses propres attentes et celles de l'équipe M-Sport Ford, en se hissant à la troisième place du classement.

D'abord cinquième lors de l'épreuve inaugurale du Monte-Carlo, il est ensuite monté sur son tout premier podium dans la catégorie reine du rallye, en Suède, avant de réitérer une troisième place au Kenya quelques semaines plus tard. Fourmaux est ainsi devenu le premier pilote depuis Dani Sordo en 2006 à enchaîner un premier podium suivi d'une troisième place lors de l'épreuve suivante.

Le début de saison impressionnant de Fourmaux le place à 23 points du leader du championnat, Thierry Neuville. L'ancien étudiant en médecine, reconverti en pilote de rallye, possède actuellement 13 points d'avance sur Ott Tänak, le coéquipier de Neuville chez Hyundai, qu'il a remplacé chez M-Sport cette année. Mais voici la statistique qui illustre réellement le revirement de situation pour Fourmaux en 2024 : après trois manches, il a déjà dépassé de 31 unités son total de points au classement WRC de 2022.

Ces performances peuvent être attribuées à une stratégie employée par M-Sport qui a déjà porté ses fruits pour d'autres jeunes talents en rallye : reculer pour mieux sauter. En effet, il s'agit d'une approche qu'Elfyn Evans, triple vice-champion du WRC, et Ott Tänak, champion du monde 2019, ne connaissent que trop bien.

"Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que nous soyons troisièmes au championnat des pilotes", déclare Malcolm Wilson, patron de M-Sport, à Motorsport.com. "Je ne m'attendais probablement pas à ce que nous décrochions deux podiums consécutifs, mais Adrien les a obtenus en faisant preuve d'intelligence."

"[La réussite en] rallye est un long processus. Hélas, il n'y a pas de voie rapide à moins d'être absolument exceptionnel comme Sébastien Loeb ou autre. Il faut voir le temps qu'il a fallu à Ott et Elfyn et le temps qu'il a fallu à Adrien. Il n'y a pas de raccourci, malheureusement."

Adrien Fourmaux au Rallye de Suède où il a fini troisième, son premier podium en WRC. Photo de: McKlein / McMaster

Fourmaux avait fait ses débuts au plus haut niveau du rallye mondial avec M-Sport en 2021, en terminant cinquième en Croatie lors de sa première sortie au volant d'une voiture WRC. Il avait ensuite remporté sa première spéciale au Kenya cette saison-là, finissant cinq des huit rallyes auxquels il avait participé, dans les sept premiers. De telles performances avaient suscité beaucoup d'enthousiasme chez M-Sport qui pensait avoir trouvé le potentiel prochain héros Français, après Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, comme Motorsport.com l'avait évoqué à l'époque.

Cependant, la saison suivante, la première de l'ère hybride en Rally1, s'est avérée être une campagne cauchemardesque pour Fourmaux, marquée par de nombreux accidents et des problèmes de fiabilité. M-Sport a tout de même gardé foi en son jeune pilote, conscient de son énorme potentiel, mais a pris la décision difficile de le rétrograder en Rally2 pour 2023.

Cette décision s'est doublée d'un second programme en Championnat britannique des Rallyes, qui s'est soldé par un titre pour le Français. Championnat que Wilson avait lui-même remporté en 1994, tout comme Evans en 2016.

Faire redescendre dans des catégories inférieures des jeunes pilotes récemment promus dans l'élite, c'est une technique testée et approuvée par M-Sport, qui l'a utilisée à plus d'une occasion. Cela avait été le cas pour Tänak et pour la nouvelle star de Toyota, Elfyn Evans, lorsque les deux étaient encore avec l'équipe basée à Cumbria, et il semblerait que la stratégie ait une nouvelle fois fonctionné avec Fourmaux.

Ce que nous avons fait l'année dernière a eu une grande influence sur sa situation actuelle. C'est un garçon très intelligent et il sait maintenant ce qu'il doit faire.

"Pousser ces pilotes à revenir en Rally2 semble fonctionner", indique Wilson en souriant. "Cela a fonctionné avec Elfyn, cela a fonctionné avec Ott et maintenant, cela semble avoir fonctionné avec Adrien."

"En toute honnêteté, Adrien ne fait rien de plus que ce que j'ai toujours pensé qu'il était capable de faire. Mais ce que nous avons fait l'année dernière a eu une grande influence sur sa situation actuelle. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis ravi, mais c'est un garçon très intelligent et il sait maintenant ce qu'il doit faire et c'est ce que j'aime voir quand je travaille avec ces gars-là. Il s'agit de mûrir et de comprendre ce qui est important. Il commence maintenant à montrer le potentiel que j'ai toujours su qu'il avait."

Les similitudes entre l'évolution des performances et de la confiance de Fourmaux et celles de Tänak et Evans après leurs saisons en Rally2 sont révélatrices. La première campagne à plein temps de Tänak en WRC avec M-Sport en 2012 était loin d'être désastreuse. L'Estonien avait récolté 52 points et était monté pour la première fois sur le podium en Sardaigne. Lors de son retour dans la catégorie supérieure du WRC en 2015, après un passage en Rally2, il avait marqué 63 points et, quelques années plus tard, était un vainqueur établi capable de challenger Ogier et Neuville au championnat.

Ott Tänak sur le Rallye de Pologne 2014. Photo de: McKlein / Motorsport Images

Evans était lui aussi revenu en Rally2 en 2016 après deux saisons dans la catégorie principale avec M-Sport, où il avait décroché deux podiums. Il avait obtenu son meilleur résultat lors de la campagne de 2015 avec une septième place au classement général et 89 points. Le Gallois avait ensuite passé l'année 2016 à regagner confiance en WRC2, remportant trois manches et ne manquant le titre que de 10 points face à Esapekka Lappi, parallèlement à ses exploits en BRC.

De retour en WRC avec M-Sport en 2017, Evans empochait sa première victoire et deux podiums, tout en accumulant 128 points pour terminer cinquième du classement. Depuis son arrivée chez Toyota en 2020, il est devenu un candidat régulier pour le titre.

Le fait de rétrograder un pilote du Rally1 vers le Rally2 peut à juste titre être interprété de façon péjorative. Mais même s'ils ne veulent pas l'admettre, pour certains pilotes, cela semble avoir été la meilleure décision pour leur carrière. Wilson explique que cette stratégie est en réalité axée sur la création d'un environnement permettant au pilote de retrouver la confiance nécessaire à l'exploitation de son potentiel.

"Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets", plaisante Wilson lorsqu'on lui demande d'en dire plus sur ses méthodes. "Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Pour ma part, si vous regardez tous ces pilotes, ils ont tous eu une saison difficile dans des voitures de Rally1, donc la confiance n'était pas là où elle devait être."

"Pour moi, une grande partie de ce travail consiste à avoir confiance et à être heureux au volant. L'opportunité de remonter dans la voiture de Rally1 ainsi que la confiance et le succès du Rally2, aident. Il s'agit avant tout d'être dans le bon état d'esprit."

Fourmaux lui-même a reconnu qu'il avait énormément appris la saison dernière en Rally2, malgré les frustrations initiales liées à son retrait de l'équipe élite. Cette saison loin des projecteurs l'a non seulement aidé à retrouver sa confiance, mais lui a également permis d'améliorer sa capacité à gérer les rallyes du WRC. Savoir quand attaquer et quand lever le pied l'a forcément aidé dans chacune des premières épreuves de 2024, regorgeant de challenges. Mais avant tout, Fourmaux prend à nouveau du plaisir à piloter, ce qui est évidemment le plus important.

"Ce n'était pas une mauvaise décision [de revenir en Rallye 2]", confie Fourmaux à Motorsport.com. "C'était vraiment frustrant au début, mais maintenant, quand je regarde où j'en suis et ce que nous avons fait, c'est vraiment positif."

Malcolm Wilson, patron de l'équipe M-Sport. Photo de: Red Bull Content Pool

"Je pense que c'était la bonne décision à prendre parce que je pouvais être moi-même et mettre beaucoup de choses de côté pour me concentrer sur le fait de retrouver la sensation de piloter et d'y prendre du plaisir. En 2022, à la fin, je n'appréciais pas du tout [piloter] parce que la pression était là, et elle était parfois négative."

"Je préfère la pression positive, alors au final, c'était mieux d'être en Rally2. Il y avait bien plus d'attention sur Ott et Pierre-Louis [Loubet] et je n'avais qu'à piloter et à obtenir les meilleurs résultats. Maintenant, je peux accepter la pression de l'équipe car je sais que j'en suis capable."

"J'ai travaillé sur certains détails, nous avons gagné en fiabilité [au sein de l'équipe] et en confort, mais tout est une question de préparation et de gestion des rallyes. Je pense que l'expérience a également joué un rôle important. En rallye, vous pouvez être en tête ou vous battre pour une position, tout en gérant vos pneus, votre voiture et en réfléchissant. J'ai beaucoup travaillé sur ce point l'année dernière et cela m'a aidé à l'appliquer en Rally1."

"En 2022, ce n'était pas toujours ma faute", ajoute le Français."La voiture tombait aussi en panne, donc il y a eu quelques rallyes où je n'ai pas marqué de points à cause de problèmes de fiabilité. Il est certain que l'équipe a fait des progrès, la voiture est fiable, ce qui est vraiment positif. Ce sont les petits détails qui font la différence."

Nous lui avons donné les outils pour faire le travail, et le fait qu'il ait mûri, nous en voyons tous les deux les bénéfices.



Un autre aspect clé de l'arsenal de Fourmaux est sa capacité à agir pour l'équipe et à se faire aimer de ses collègues, ce qui est de bon augure pour la suite de sa carrière. C'est peut-être ce qu'il a le mieux démontré en 2022, après son effrayant accident au Monte-Carlo : Fourmaux est arrivé à l'atelier Dovenby de M-Sport clés à la main pour aider ses mécaniciens à réparer sa Ford Puma. Wilson pense que c'est cette facette du caractère de Fourmaux qui le fera grandir en tant que pilote et élèvera sa capacité à tirer le meilleur parti de son package M-Sport.

"Je lui ai dit qu'il avait une opportunité incroyable et qu'il pouvait faire de cette équipe la sienne", ajoute le patron britannique. "Il peut faire en sorte que tout le monde travaille pour lui et c'est ce qu'il fait. Ceci, combiné à la façon dont il réussit à terminer les rallyes, montre que tout est en train de se mettre en place."

Adrien Foumaux et son copilote Alexandre Coria ont terminé 3e au rallye du Kenya, quelques semaines après leur podium en Suède. Photo de: M-Sport

"Il a appris beaucoup de choses l'année dernière et nous avons eu de bonnes discussions sur la manière dont il fallait les gérer. Il a été très clair sur ce qu'il attendait des ingénieurs. Nous lui avons donné les outils pour faire le travail, et le fait qu'il ait mûri, nous en voyons tous les deux les bénéfices."

Le rendez-vous de ce week-end en Croatie constitue le prochain test pour ce Fourmaux 2.0, qui souhaite ajouter un podium sur l'asphalte à ses succès sur la terre et la neige, sur une épreuve qui, après l'apogée de 2021, a été l'un des points faibles de sa saison 2022. Pris dans une zone humide, sa sortie dans le jardin d'une propriété privée a infligé des dégâts au châssis qui l'ont empêché de reprendre l'épreuve.

Ce n'est un secret pour personne que M-Sport et Fourmaux ont adopté une approche plutôt stratégique pour les trois premiers rallyes de la saison, qui a été très bien exécutée. Mais le WRC entre maintenant dans une série de rallyes de performance où l'accent sera davantage mis sur la vitesse pure.

"Ne nous faisons pas d'illusions, nous entrons maintenant dans une partie de la saison où la performance sera beaucoup plus mise en avant", déclare Wilson. "Mais il [Fourmaux] a beaucoup travaillé sur ce point et il a déjà été rapide en Croatie par le passé. Les prochaines épreuves représenteront une nouvelle étape pour lui. Ce sera une nouvelle avancée pour Adrien et je serais très heureux s'il pouvait terminer dans les cinq premiers en Croatie."