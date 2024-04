Règlement 2025 : la situation devient "critique" en WRC

Toyota, Hyundai et M-Sport Ford ont collectivement écrit à la FIA pour s'opposer aux recommandations des instances en vue de l'année prochaine. La disparition de l'hybride en Rally1, ainsi qu'une réduction de l'aérodynamique et de la puissance, sont notamment envisagées dans ce cadre. Dans la réflexion menée par la FIA, l'objectif est de rapprocher les performances des Rally1 et des Rally2, via également une hausse de puissance et un kit évolué pour cette deuxième catégorie, afin d'accroître le nombre de concurrents en 2025 et 2026. Un nouveau règlement Rally1 entrera ensuite en vigueur à partir de 2027.

Les équipes aujourd'hui engagées en Rally1 ont exprimé le souhait de maintenir l'actuelle réglementation, étant donné les coût supplémentaires et le peu de temps à disposition en cas de changements à apporter aux voitures pour l'an prochain. Récemment, la FIA a publié un communiqué après une réunion de la Commission WRC pour répondre à leurs craintes, se disant confiante pour trouver "des solutions collaboratives aux questions qui ont été soulevées".

Bien qu'aucune décision n'ait encore été officiellement communiquée, les informations de Motorsport.com vont dans le sens d'un consensus pour trouver un compromis permettant de maintenir le Règlement Technique tel qu'il est.

Team principal de l'équipe M-Sport, Richard Millener nous a confié que la situation actuelle était "critique" et que les équipes n'avaient pas encore reçu de réponse officielle de la FIA. Néanmoins, il espère qu'une décision sera prise avant le mois de juin, après de nouvelles réunions qui auront lieu prochainement.

"Nous avons eu de bonnes réunions à Genève et c'était une bonne occasion de mettre tout le monde autour de la table, de donner nos points de vue, faire part de nos frustrations, des points positifs et négatifs, mais il y a beaucoup de travail à faire en peu de temps pour s'assurer que nous sommes tous alignés pour avancer", indique Millener. "Les constructeurs ont été clairs sur ce que nous voulions : de la stabilité pour les deux prochaines années afin de nous concentrer pleinement sur 2027. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons besoin de plus de voitures et de plus de constructeurs."

Richard Millener (Team principal de M-Sport). Photo de: M-Sport

"Je pense que plus d'un constructeur doit rendre des comptes à sa direction [avant juin], donc nous parlons de semaines. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour définir certaines visions haut placées quant à la direction à prendre. La situation est vraiment critique en ce moment, et j'espère vraiment que la FIA trouvera un moyen de la régler, parce que je pense qu'aucun d'entre nous ne veut perdre son travail, et nous devons faire attention à ne pas le perdre, car c'est une possibilité réaliste dans plus d'une équipe en ce moment avec ce qui se passe."

"Je pense que tout le monde imagine que Toyota sera là quoi qu'il arrive, mais je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Nous devons être prudents car n'importe qui peut partir à n'importe quel moment, et nous avons besoin de stabilité. Le rallye ne mourra jamais, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, nous avons toujours le Rally2 comme solution de repli, mais pourquoi se débarrasser de quelque chose que nous avons déjà pour recommencer ?"

Ce point de vue est partagé par Jari-Matti Latvala à la tête de l'équipe Toyota. Interrogé sur la possibilité de voir l'actuel règlement Rally1 perdurer en 2025, le Finlandais répond : "Je pense que tous les constructeurs veulent conserver le règlement Rally1 tel qu'il est, mais peut-être qu'en supprimant l'hybride, ça suffira. Dans ce cas, nous n'aurions pas besoin de faire du travail de développement et d'engager de gros investissements sur les voitures, et tous les constructeurs resteraient dans le championnat."

Jari-Matti Latvala (Team principal de Toyota Gazoo Racing). Photo de: Red Bull Content Pool

"Il y a une bonne communication avec la FIA, et je pense qu'ils prennent désormais en compte ce que les constructeurs pensent. C'est une période cruciale et il est essentiel de savoir quel sera l'avenir du rallye."

Hyundai reste le constructeur le plus critique à l'égard des changements proposés, qui l'ont d'ailleurs déjà contraint à annuler certaines évolutions importantes qui étaient prévues cette année pour son i20 N.

"Nous aurons des discussions ce week-end", fait savoir Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe sud-coréenne, à Motorsport.com. "Nous avons la chance d'avoir une Commission WRC dynamique, avec une nouvelle présidente, Pernilla Solberg, qui veut que ça marche. Nous avons la chance d'avoir son expérience et sa sagesse, et j'espère que la FIA saura trouver une solution raisonnable pour toutes les parties."

