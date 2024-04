La FIA confiante face aux inquiétudes sur le WRC version 2025

Les équipes du WRC, Toyota, Hyundai et M-Sport Ford, ont collectivement écrit une lettre à la FIA la semaine dernière, exprimant leur souhait de voir le Règlement Technique actuel du Rally1 rester en place jusqu'à la fin de l'année 2026.

Cette démarche fait suite à la publication en février par la FIA de sa vision pour l'avenir du rallye de haut niveau. Alors que les équipes de Rally1 ont montré leur soutien unanime aux changements proposés pour l'aspect sportif du championnat, la volonté de la FIA de modifier le Règlement Technique pour l'année prochaine a été fortement contestée par les pilotes et les équipes.

Le plan de la FIA prévoit de supprimer la puissance hybride des voitures de Rally1 et de réduire encore les performances en diminuant l'aérodynamique et les restricteurs d'air. L'objectif est d'aligner les performances sur celles des voitures de Rally2, qui bénéficieront d'une aérodynamique et de performances accrues grâce à un kit de mise à niveau, afin d'augmenter le nombre de concurrents.

L'une des principales préoccupations des équipes est le calendrier serré pour mettre en œuvre ces changements, la proposition de ratification du règlement offrant une fenêtre de six mois pour concevoir, tester et valider leurs voitures modifiées.

La Commission WRC s'est réunie pendant deux jours à Genève, à partir de lundi, pour discuter de l'avenir du championnat. La FIA a confirmé que plusieurs sujets clés ont été abordés, notamment les préoccupations des équipes de Rally1 concernant les changements de règlement technique pour l'année prochaine.

"La Commission WRC a discuté d'un certain nombre de sujets clés en relation avec la trajectoire future de la discipline et la direction définie par le groupe de travail WRC qui a été approuvée par le Conseil Mondial du Sport Automobile le 28 février", a déclaré un porte-parole de la FIA dans un communiqué transmis à Motorsport.com. "Des mesures positives ont été prises et le travail se poursuit à un rythme soutenu sur les aspects sportifs et promotionnels, avec d'autres réunions prévues dans les semaines à venir. Il existe un large accord concernant la direction technique du championnat à partir de 2027."

"Nous sommes engagés dans des discussions spécifiques avec les parties prenantes concernant les développements techniques à court terme pour 2025 et 2026, au sujet desquels des préoccupations ont été soulevées par les équipes de constructeurs qui sont actuellement à l'étude. Le seul objectif reste la sauvegarde et le renforcement de la catégorie la plus importante du monde en matière de rallye, et nous sommes convaincus que nous trouverons des solutions collaboratives aux questions qui ont été soulevées."

On ne sait pas encore exactement ce qu'impliquent ces solutions. La ratification complète des règlements devrait être confirmée à l'issue de la réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile en juin prochain.