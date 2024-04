Les constructeurs du WRC poussent la FIA à maintenir le règlement

Les constructeurs engagés en WRC veulent sauver l'actuelle réglementation et ont fait part de leurs inquiétudes à la FIA, dans l'espoir d'infléchir les changements proposés pour 2025. D'après les informations de Motorsport.com, Toyota, Hyundai et M-Sport ont adressé une lettre commune à la fédération internationale pour demander le respect du cadre originel du cycle technique Rally1 sur la période allant de 2022 à 2026.

En février dernier, le groupe de travail de la FIA a dévoilé une série de propositions pour modifier les règlements technique et sportif du WRC. Elles seront soumises au Conseil Mondial du Sport Automobile en juin prochain pour être ratifiées.

Si, sur le plan sportif, les trois constructeurs soutiennent la vision proposée, ce n'est pas le cas sur le plan technique. La FIA a notamment l'intention de supprimer la partie hybride en Rally1, mais aussi de brider les performances des voitures pour les rapprocher d'une catégorie Rally2 qui, elle, verrait ses performances être rehaussées.

S'il devait y avoir ratification, les marques n'auraient ensuite que six mois pour adapter leurs modèles, un délai qui les inquiète forcément. "La date de juin n'est tout simplement pas possible pour que nous puissions faire du bon travail en vue de l'année prochaine", a d'ailleurs fait savoir cette semaine dans nos colonnes Cyril Abiteboul, directeur de Hyundai. Ces préoccupations sont partagées par Jari-Matti Latvala chez Toyota et Richard Millener chez M-Sport.

Interrogé par Motorsport.com avant que la lettre commune ne soit envoyée à la FIA, Cyril Abiteboul s'est une fois encore montré très clair sur sa position vis-à-vis des intentions du législateur.

"Nous avons exprimé notre opinion en décembre, en janvier, puis en février, à la fois oralement et par écrit", a-t-il insisté. "À un moment donné, il faut simplement faire avec et accepter que l'instance dirigeante a pris sa décision, et la seule chose que nous devons comprendre, ce sont les conséquences de cette décision concernant la compétitivité."

"Hyundai est très investi en rallye et nous voulons être un concurrent sérieux, et faire ce qu'il faut pour avoir une voiture compétitive contre nos adversaires. Nous avons signé de bons résultats sur les premières manches [2024]. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a eu certaines circonstances favorables, même si Thierry [Neuville] a été remarquable au Monte-Carlo. Nous savons que nous avons encore un handicap clair face à Toyota, et nous faisons désormais face à une situation où ce handicap devrait perdurer pour deux années supplémentaires."

Propos recueillis par Tom Howard