Le nouveau barème de points WRC révélé par la FIA

Le WRC a un nouveau barème de points. Cette mesure avait été approuvée par le Conseil Mondial du Sport Automobile il y a une dizaine de jours, mais les détails en demeuraient inconnus. L'on sait désormais vers quel système se dirige la catégorie reine du rallye, qui s'éloigne du barème classique 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 généralisé dans les championnats de la FIA en 2010. S'y ajoutaient depuis 2011, dans le cas du WRC, les points de la Power Stage : d'abord 3-2-1, puis 5-4-3-2-1 à partir de 2017.

Ce nouveau barème est une révolution, c'est le moins que l'on puisse dire. Le classement sur l'ensemble du week-end n'aura plus d'incidence ; des points seront attribués selon le classement général du samedi soir, avec 18 points à l'actif du leader, puis 15, 13 et 10 pour ses poursuivants, jusqu'à la dixième place. Le dimanche sera indépendant afin de créer un peu plus de suspense et de spectacle ce jour-là, avec un barème 7-6-5-4-3-2-1. Pour marquer des points selon ces deux barèmes, il faudra être à l'arrivée du rallye et avoir donc parcouru toutes les spéciales dans les temps. Enfin, le système de Power Stage demeure inchangé.

Ainsi, il est tout à fait possible que le vainqueur du rallye ne soit pas forcément celui qui marque le plus de points sur ce même week-end.

À noter que le barème de points classique est maintenu en WRC2.

Barème de points WRC 2024