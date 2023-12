Tänak a redécouvert une Hyundai différente et performante

Ott Tänak s’est rapidement senti à l’aise en reprenant le volant de la Hyundai i20 N Rally1. Le Champion du monde 2019, de retour dans l’équipe qu’il a quittée il y a un an pour M-Sport Ford, a bouclé ses premiers tours de roue en essais afin de préparer au mieux la saison 2024. Une première prise de contact qui s’est déroulée sur des routes du sud de la France, à Fontjoncouse, à moins d’un mois et demi désormais du Rallye Monte-Carlo, qui ouvrira le championnat en janvier.

En retrouvant le cockpit de la Hyundai, le pilote estonien a tout de suite noté des différences par rapport à la machine qu’il connaissait et qu’il avait pilotée jusque fin 2022, la décrivant notamment plus peaufinée techniquement.

"Il s’agissait d’un premier test sur des routes semblables à celle du Dakar, afin d’évaluer la fiabilité, et on a finalement parcouru un très bon kilométrage", explique Ott Tänak à Motorsport.com. "C’étaient des conditions pour le Safari, donc c’était rude. Il y a beaucoup de différences [sur la voiture], c’est certain. De l’extérieur, l’aéro semble très différent."

"L’équipe n’a pas utilisé beaucoup d’autres jokers [d’homologation] entre-temps, mais certaines choses sont plus façonnées et fonctionnent mieux. En ce qui concerne les réglages, je ne dirais pas qu’ils sont trop différents de ce que l’on avait [en 2022], mais c’est nettement plus affiné que l’an dernier. Dans l’ensemble, je dirais que le rythme était correct dès le premier run, je me sentais bien dans la voiture et je n’étais pas trop loin, donc j’ai pu immédiatement rouler assez vite."

Hyundai a utilisé la dernière fenêtre d'homologation permise par la réglementation pour mettre à profit des jokers techniques visant en premier lieu la fiabilité. Le constructeur espère ainsi se débarrasser une bonne fois pour toutes des pépins techniques qui lui ont parfois coûté cher depuis l'avènement de l'ère Rally1 hybride.

Les performances sont déjà bien plus élevées que l’année précédente.

Ott Tänak, lui, devrait rapidement reprendre le volant de la Hyundai, pour préparer plus spécifiquement le Monte-Carlo, mais il affiche déjà une certaine forme de confiance et de sérénité avant de se lancer dans sa nouvelle aventure.

"Il y a eu certains problèmes techniques, ou d’autres handicaps [avec la voiture 2022] mais cette année, les performances sont déjà bien plus élevées que l’année précédente", avance-t-il. "Au début, sans aucun développement, la voiture était compliquée, mais en un an ils ont réussi à l’améliorer énormément et cette année ils ont été très compétitifs."

"Il y a du savoir-faire ici, avec des gens qui savent tous quoi faire et comment progresser", conclut-il. "Si tu connais les domaines à améliorer, il n’y a pas de limites. Les gens savent quoi faire, mais ils ont tout simplement besoin de temps pour y parvenir."

Propos recueillis par Tom Howard