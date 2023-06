Gap redevient la ville hôte du Rallye Monte-Carlo en WRC

La ville de Gap, dans les Hautes-Alpes, d’où est originaire l’octuple Champion du monde Sébastien Ogier, était traditionnellement la ville hôte du parc d'assistance WRC pour le fameux Rallye Monte-Carlo, de 2014 à 2021. Le changement fait en 2022, ayant vu la manche d’ouverture de la saison s’établir uniquement à Monaco, ne sera pas maintenu pour l’édition 2024, a annoncé l’Automobile Club de Monaco.

"En raison d'importants travaux, il n'a pas été possible de sécuriser tout l'espace nécessaire pour maintenir le parc d'assistance et les différentes infrastructures en Principauté", décrit ainsi un communiqué, diffusé notamment sur les réseaux sociaux.

"Le Comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco a donc décidé de revenir dans le département des Hautes-Alpes, plus précisément à Gap, ville hôte de 2014 à 2021. Toutefois, le départ, l'arrivée et la remise des prix officiels de l'épreuve continueront à se dérouler à Monaco. Le parcours détaillé de cette 92e édition, qui se déroulera du 22 au 28 janvier 2024, sera annoncé le mois prochain."

Le Championnat du monde des Rallyes est actuellement mené par le pilote Toyota Kalle Rovanperä, vainqueur d’un unique rallye, au Portugal, cette année. Après six des treize manches de la saison, le jeune Finlandais devance de 25 points le représentant Hyundai Thierry Neuville, vainqueur en Sardaigne le week-end dernier.

Respectivement troisième et quatrième avec 85 et 83 points, Ott Tänak (M-Sport) et Elfyn Evans (Toyota) espèrent encore pouvoir se mêler à la lutte en signant une solide performance dès la prochaine manche, qui se tiendra au Kenya (Safari Rally, du 22 au 25 juin) et marquera la mi-saison. Auteur d’un programme partiel cette année avec Toyota Yaris, Sébastien Ogier, dont la dernière sortie n’a rapporté qu’un point, occupe la cinquième place du général avec 48 points de retard et deux victoires au compteur.

En janvier, le Rallye Monte-Carlo, épreuve d’ouverture de la saison, était justement revenu dans la besace du Gapençais, associé à son copilote Vincent Landais, avec près de 19 secondes d’avance sur son équipier Rovanperä. Il avait alors établi avec émotion le record absolu du nombre de victoires sur la légende du calendrier, avec un total de neuf succès.

Première manche d'une saison de 14 rallyes ?

Le calendrier 2024 commence à prendre forme, sachant qu'outre cette date dévoilée pour le Rallye Monte-Carlo, les organisateurs de l'épreuve portugaise ont, eux, annoncé un nouvel accord avec le WRC pour la saison prochaine, avec également une option de prolongation pour 2025.

La Suède, l'Acropole, le Safari, la Sardaigne, le Chili et le nouveau Rallye d'Europe centrale ont eux aussi des contrats en vigueur pour 2024. Il est attendu que la Finlande et le Japon restent au programme, et la Croatie serait proche d'un nouvel accord également.

Le championnat pourrait s'étendre à 14 manches l'an prochain. Le WRC travaille en effet à l'ajout d'une épreuve dans le désert en Arabie saoudite. La Lettonie devrait, elle, prendre la place de l'Estonie et les États-Unis sont en lice pour potentiellement remplacer le Mexique, si l'épreuve test du mois de septembre est un succès aux yeux de la FIA et du WRC.