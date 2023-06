Toyota va enquêter sur ses faiblesses dans les gués

Trois des quatre équipages Toyota ont rencontré des problèmes avec leur GR Yaris WRC au moment de traverser des gués pendant le Rallye de Sardaigne, le week-end dernier. L'épreuve s'est révélée inhabituellement pluvieuse et les grosses averses tombées toute la semaine ont non seulement rendu les conditions piégeuses, mais aussi augmenté la profondeur des zones d'eau qui jalonnaient le parcours.

C'était un défi supplémentaire pour les équipes. Seulement, la GR Yaris de Toyota a particulièrement souffert de ces passages. Takamoto Katsuta a été contraint à l'abandon samedi après avoir endommagé la face avant de sa voiture avec un gros choc dans un gué dans l'ES8. Puis son coéquipier Elfyn Evans a lui aussi abimé sa voiture dans des conditions similaires au cours de l'ES10. Enfin, Sébastien Ogier a subi le même sort dans l'ES12 alors qu'il était en tête du rallye.

Le problème ne s'est pas limité à Toyota, puisque la Ford d'Ott Tänak (M-Sport) a calé après un gué avant d'abandonner en raison d'une défaillance électrique. Seule l'équipe Hyundai a réussi à éviter tout problème dans l'eau.

Jari-Matti Latvala, team principal Toyota, a admis que les gués avaient été le point faible de la GR Yaris lors de ce rallye, mais il a également souligné que Kalle Rovanperä avait réussi à éviter les problèmes pour terminer troisième.

"Je pense que les performances de la voiture ont été bonnes, mais nous avons bien sûr eu ce problème avec les gués. Cependant je ne peux pas dire qu'il était intégralement dû à la voiture", a déclaré Jari-Matti Latvala à Motorsport.com. "Peut-être que nous devons envisager la possibilité d'avoir des gués lors des essais pour voir comment les pilotes les abordent, afin d'avoir un peu de pratique et de nous améliorer pour l'avenir. Mais Kalle n'a pas eu de problème avec eux ce week-end."

Kalle Rovanperä a été le seul pilote Toyota à ne pas subir de problème dans les gués.

Interrogé pour savoir si Toyota pouvait modifier quoi que ce soit sur sa voiture afin de faciliter le passage des cours d'eau, Latvala a ajouté : "En termes d'homologation, avec le pare-chocs et tout le reste, je ne pense pas que nous puissions faire grand-chose. Mais nous pouvons essayer de le simuler et de comprendre à quelle vitesse cela se produit et l'angle qui l'affecte."

Elfyn Evans pense que les problèmes ont été exacerbés par les conditions météorologiques. Il rappelle par ailleurs que les équipes ne sont pas en mesure d'utiliser des systèmes tels les snorkels sur les WRC, contrairement à ce qui se faisait dans le passé.

"Il est clair qu'il y a des choses à faire pour aider. Si ce rallye avait été sec, je ne pense pas qu'on n'aurait vu la moitié de ces problèmes. Mais je pense que dans certains cas, il n'aurait pas fallu grand-chose pour les contourner", a déclaré Elfyn Evans à Motorsport.com.

"Si les conditions sont normales, tout va bien, mais en fin de compte, c'est un rallye, ça fait partie du jeu. Et nous n'avons pas beaucoup de liberté dans ce que nous pouvons faire. Il n'est pas si facile d'avoir des réglages et des adaptations spécifiques pour les conditions extrêmes, comme c'était le cas par le passé."

Les Hyundai (ici, Thierry Neuville) ont passé tous les cours d'eau sans encombres.

Les gués pourraient rester une difficulté d'actualité lors du prochain rallye, le Safari Rally au Kenya, dont les conditions ont parfois été évoquées en Sardaigne tant elles pouvaient y faire écho. Sébastien Ogier est en tout cas convaincu que Toyota parviendra à surmonter cette faiblesse avec sa GR Yaris.

"Nous avons clairement découvert des soucis et des domaines où nous pouvons encore travailler sur la fiabilité de la voiture", a déclaré le Français à Motorsport.com. "Je suis sûr que l'équipe va faire de son mieux pour apporter des améliorations de ce côté-là. On verra quelles seront les conditions au Kenya. Espérons que le soleil sera de retour !"

"Notre voiture est beaucoup plus faible que les autres", a ajouté Ogier sur ce point. "Si vous regardez les données et chaque angle de caméra, toutes les autres voitures vont beaucoup plus vite que nous et ne subissent pas de dégâts. Nous avons essayé une approche différente, mais tenter d'être prudents ça n'a pas fonctionné."