Hamilton mène son premier sprint avant la démonstration de Verstappen

Solide au départ depuis sa seconde place de la grille, Lewis Hamilton sest emparé des commandes de la manche sprint de Shanghai dans les premiers mètres, tandis que le poleman Lando Norris s'élançait plus laborieusement et cédait à l'extérieur du Virage 1 face à son compatriote, se mettant même hors-piste et perdant six positions au passage.

Débarrassé de la McLaren, Hamilton semblait bien installé aux commandes de la course dans les premières boucles, devant l'Aston Martin de Fernando Alonso, sur qui il se ménageait une avance cruciale de plus d'une seconde au quatrième tour, sortant ainsi de la zone d'activation du DRS de son poursuivant.

De l'espoir avant l'inéluctable

L'écart avec l'Espagnol allait monter jusqu'à 1"6 pour le septuple Champion du monde, que l'on entendait pourtant se plaindre à la radio de la difficulté à manier sa Mercedes dans les virages lents. Comme pour confirmer cela, un blocage de roues à l'épingle, au huitième des 19 tours, voyait le leader perdre plus d'une seconde et se trouver soudainement sous la menace d'un Max Verstappen s'étant débarrassé d'Alonso dans le même temps.

Il ne faudra ensuite qu'un tour à Verstappen pour se placer en position de dépasser le Britannique à l'épingle, dans le neuvième tour, et entamer la seconde partie du sprint aux commandes. La brutalité du Néerlandais ne s'arrêtera pas là, l'écart passant à plus d'une seconde et demie en seulement une boucle !

Par la suite, la démonstration du triple Champion du monde de l'équipe Red Bull restera spectaculaire : entamant le seizième tour avec huit secondes d’avance, le favori de cette saison 2024 ne laissera aucune chance à la concurrence.

Parvenant à maintenir un rythme suffisant pour garder sa seconde place, Hamilton pouvait laisser Alonso, Sainz, Pérez et Leclerc se battre comme des chiffonniers pour la troisième place dans les ultimes boucles et franchir la ligne d'arrivée au terme des 19 tours à 13 secondes du vainqueur, après avoir perdu en moyennes une seconde et demie au tour à compter de la mi-course.

"Chaque année, la team LH est si encourageante, ici !" a salué Hamilton à l'arrivée, ovationné par les tribunes. "C'est mon meilleur résultat depuis longtemps donc je suis très, très content, mais on ne pouvait pas battre la Red Bull aujourd'hui. J'ai découvert beaucoup [de choses] sur la voiture lors de ce court relais et suis impatient en vue de demain."

VIDÉO - Le résumé du sprint du Grand Prix de Chine

Qualifié sur la première ligne de la grille pour le sprint après une unique séance d'Essais Libres, Hamilton demeure très réaliste sur le destin qui attend Mercedes pour la séance de qualifications se tenant dans quelques heures, qui déterminera l'ordre de départ du Grand Prix de dimanche.

"Je pense que nous ne sommes pas encore assez rapide pour les Red Bull et Ferrari sur un tour, et peut-être aussi que les McLaren et Aston Martin sont aussi devant. Je me suis qualifié là à la faveur de la pluie donc on ne partira probablement pas de la première ligne, mais j'espère que nous aurons une meilleure séance de qualifications [qu'en sprint]."

Le top 3 du sprint du GP de Chine