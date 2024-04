Leclerc : Une lutte "peut-être au-delà de la limite" avec Sainz

Positionné en septième position sur la grille de départ de la course sprint à Shanghai avec de gros clients devant lui, Charles Leclerc aurait pu ne revenir de cette introduction au week-end chinois qu'avec de minces points au compteur. Pourtant, le Monégasque peut se satisfaire de ramener cinq points à l'issue d'une course lors de laquelle les choses se sont fortement décantées dans les derniers kilomètres des 19 tours au menu.

Débarrassé du poleman Lando Norris, dont les six places perdues au départ l'ont amené en septième position après le premier passage, Leclerc a donc débuté sa course au sixième rang, semblant afficher un rythme initial similaire à ceux d'Alonso, Verstappen, Sainz et Pérez. Autant dire que la partie s'annonçait difficile pour remonter des positions à la régulière.

Toujours dans cette même sixième position à la mi-course, Leclerc demeurait observateur d'un groupe délesté d'un Verstappen devenu irrésistible et se battant désormais pour la troisième place, derrière un Hamilton lui aussi trop loin devant. Aidé dans les ultimes boucles par une franche bataille entre Alonso et Sainz, qui voyait les deux Espagnols aller au contact jusqu'à mener le vétéran des Asturies à l'abandon, Leclerc est à son tour allé se frotter à son équipier, qui ne lui a pas laissé la partie facile.

"Honnêtement, c'est une course positive", souffle-t-il à l'arrivée au micro de Canal+, conscient du fait qu'il disposait de pneus plus usés que ceux de Sainz au départ de la course. "On voulait garder le maximum de flexibilité pour la course de demain", justifie le Monégasque, sur ce choix. "On pensait un peu sacrifier cette course pour prioriser la stratégie de demain et pour avoir tous les choix possibles et essayer de faire la meilleure course possible."

Les score du jour est donc particulièrement savoureux, mais Leclerc a tout de même tenu à rappeler que Ferrari est une équipe et que ses pilotes ne peuvent pas se permettre de trop se frictionner entre eux en piste.

"La performance était plutôt bonne aujourd’hui. C'est un petit peu dommage que l'on se batte des fois plus entre nous qu'avec les autres mais c'est comme ça. C'est aussi de bonne guerre, il y en a eu d'autres ; d'autres moment où c'était l’inverse. Aujourd'hui, c'était peut-être au-delà de la limite mais je pense que Carlos le sait, comme je l'ai su les fois où j'ai exagéré. On va discuter et ce sera OK pour demain."