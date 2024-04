Nouvelle 13e place pour Ocon : "On a su être opportuniste"

Pour la première course sprint de la saison, Esteban Ocon s'est élancé de la 17e place sur la grille de départ, juste derrière Pierre Gasly. Après un envol plutôt calme, le pilote Alpine a pris le meilleur sur son coéquipier dès les premiers virages.

Le Français s'est retrouvé très rapidement dans les rétroviseurs de la Haas de Nico Hülkenberg avant de se défaire de l'Allemand lors du neuvième tour pour le gain de la 15e place. À deux tours de l'arrivée, il s'est hissé au 14e rang suite à la crevaison et l'abandon de Fernando Alonso après un contact avec Carlos Sainz. Dans les derniers virages de la course sprint, le pilote Alpine a réussi à se débarrasser de l'Aston Martin rescapée de Lance Stroll pour passer sous le drapeau à damier à la 13e position. Au micro de Canal+, le pilote tricolore est apparu satisfait de ce résultat.

"C’était une bonne course. On a su être opportuniste au départ et pendant toute la course jusqu'à la fin. On n'était pas très rapide en ligne droite mais assez rapide dans tous les virages à haute vitesse", a-t-il indiqué.

Avant la course sprint, Ocon, qui dispose de l'A524 évoluée, a confié qu'il voyait cette course comme une séance de test pour les qualifications du Grand Prix de Chine qui auront lieu à 9 heures (heure française). Vendredi, après la qualif sprint, le pilote Alpine avait avoué que la voiture n'avait pas été optimisée pour la séance, notamment en raison de l'unique séance d'essais libres.

Cependant, le format des courses sprint cette année permet la réouverture du parc fermé après la course sprint, auparavant clos dès le vendredi soir, afin de permettre aux écuries de modifier leurs monoplaces. L'écurie tricolore pourra donc travailler sur l'Alpine d'Ocon avant les qualifications.

"C’était une course intéressante, il va falloir voir si on arrivera à mieux se qualifier cet après-midi", a-t-il ajouté. "Les conditions ont beaucoup changé donc les problèmes de la voiture ont également changé. Il va falloir être malin et essayer de régler la voiture au mieux."

De son côté, Pierre Gasly s'est élancé de la 16e place sur la grille de départ et, comme susmentionné, a vu son coéquipier prendre le dessus dès les premiers virages. Au 11e tour, deux tours après Ocon, le Normand s'est également débarrassé de la Haas de Hülkenberg pour reprendre sa 16e place. Avec l'abandon de Fernando Alonso, Pierre Gasly a franchi la ligne d'arrivée à la 15e position.