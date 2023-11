Hyundai utilisera ses évolutions pour la fiabilité début 2024

Hyundai a choisi d'utiliser son joker de développement permis en octobre pour introduire des évolutions visant à améliorer la fiabilité de sa i20 N Rally1 Hybrid au début de la saison 2024. Le constructeur sud-coréen continue de développer tant que possible son modèle WRC dans l'espoir de se rapprocher de la référence qu'est la Toyota GR Yaris. Il faut néanmoins le faire dans les limites de ce qu'autorise la réglementation, ce qui s'avère parfois frustrant pour l'équipe basée à Alzenau, en Allemagne.

Alors qu'il reste à disputer le Rallye du Japon pour clore le championnat 2023, Hyundai n'a pas réussi à barrer la route vers un nouveau sacre de Toyota, sacré pour la troisième fois consécutive chez les constructeurs tandis que Kalle Rovanperä a empoché la semaine dernière un deuxième titre mondial. Cependant, la structure a fait l'objet de plusieurs changements organisationnels avec l'arrivée à sa tête de Cyril Abiteboul en tout début d'année, puis le recrutement de l'expérimenté directeur technique François-Xavier Demaison.

C'est ce dernier qui supervise désormais les étapes de développement de la Hyundai i20 N, avec la décision prise en premier lieu d'améliorer la fiabilité pour début 2024. Ce domaine a plusieurs fois affecté la campagne de l'équipe cette année, notamment au Safari Rally du Kenya l'été dernier, où sont survenues des ruptures d'arbre de transmission.

"On a fait ce que l'on avait à faire", confirme Cyril Abiteboul à Motorsport.com. "On doit encore passer l'homologation, qui est un peu plus tard, donc on sait très bien ce que l'on veut faire et on a une bonne idée de que l'on veut en 2024. Les jokers 2024 sont bien en avance en matière de développement, donc FX [Demaison] a la main sur la stratégie technique. On fait un maximum d'efforts possibles car on voulait lui donner le plus de temps possible pour qu'il puisse juger des priorités puis concevoir les pièces et ensuite les tester. C'est pour l'année prochaine."

"Comme je l'ai dit, on est malheureusement dans une situation où l'on a des faiblesses au niveau de la fiabilité de la voiture, et on l'a démontré publiquement cette année, comme au Kenya ou ailleurs. C'est donc la priorité. On espère résoudre ces problèmes de fiabilité afin de ne plus en avoir l'année prochaine, lorsque l'on aura deux pilotes très forts qui se battront pour des victoires, et je l'espère pour le titre. Après, on pourra alors aller de l'avant et développer les performances de la voiture."

Hyundai pourra compter la saison prochaine sur Ott Tänak, le Champion du monde 2019 faisant son retour dans l'équipe aux côtés de Thierry Neuville, tandis que la troisième Hyundai pourrait être partagée entre Esapekka Lappi et Teemu Suninen.

Propos recueillis par Tom Howard