Rovanperä apprécie davantage un second titre WRC plus disputé

Kalle Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen ont remporté ce dimanche leur second titre mondial en WRC, en plaçant leur Toyota en seconde position du tout premier Rallye d'Europe centrale, derrière la Hyundai pilotée par Thierry Neuville.

À 23 ans, le pilote Finlandais rejoint un club fermé de champions ayant réussi à défendre leur couronne mondiale avec succès, comprenant Sébastien Ogier, Sébastien Loeb, Tommi Mäkinen, Juha Kankkunen et Miki Biasion. Et ce au terme d'une saison bien plus compliquée pour lui que sa première campagne victorieuse, en 2022.

S'il a remporté trois épreuves, au Portugal, en Estonie et en Grèce, il a aussi su faire le dos rond dans les situations moins avantageuses et grappiller de gros points pour se procurer des balles de matchs avant même l'ultime rallye de la saison, au Japon. Elfyn Evans, qui était son dernier rival, a perdu toute chance de retarder encore le sacre en sortant de route samedi après-midi.

Jamais classé au-delà de la quatrième position cette saison, et auteur d'un seul abandon au Rallye de Finlande, Rovanperä a affiché une constance à toute épreuve. "Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour y penser, mais bien sûr cela signifie beaucoup et quand j'aurai un peu plus de temps pour y réfléchir, je l'apprécierai davantage", a-t-il déclaré après le Rallye d'Europe centrale.

"Je suis assez fier de mon année et je pense que la performance est meilleure [qu'en 2022]. La concurrence était plus forte et il n'y avait pas beaucoup de points faciles à obtenir comme l'année dernière quand il y avait beaucoup plus de problèmes pour tout le monde. Cette année, il était important de toujours prendre des points et de rester en bonne position".

"Oui, c'est [plus satisfaisant de gagner de cette façon]. D'une certaine manière, l'année dernière n'était pas mal non plus, mais ça fait aussi plaisir. Le plan était de rester régulier et je suis très heureux que nous y soyons parvenus."

"Disons que l'année est longue quand c'est comme ça et que vous savez qu'il est possible d'aller chercher quelques positions de mieux lors de certains rallyes et que vous restez à votre place parce [qu'assurer] les points est important. Parfois, il faut se contenter des points, mais comme nous l'avons vu c'est très intelligent."

Avec Tom Howard