Elfyn Evans explique son crash au Rallye d'Europe centrale

La grange dans laquelle la Toyota d'Elfyn Evans a terminé sa course lors de la 11e spéciale du Rallye d'Europe centrale ne sera sans doute pas de trop pour stocker les derniers espoirs que le Gallois pouvait entretenir d'empêcher Kalle Rovanperä d'être sacré au terme de cette avant-dernière manche de la saison 2023.

Dans la dynamique de la matinée, l'incident est survenu au moment où c'est le Finlandais qui semblait le plus en difficulté, après avoir perdu un peu de temps dans l'ES9, sorti de sa relativement confortable position d'ouvreur, puis encore plus dans l'ES10 après un coûteux tout-droit dans une épingle. Las, c'est finalement Evans qui a offert à son rival et équipier la possibilité d'assurer, ce dont il ne s'est pas privé.

Lire aussi : WRC Accident pour Evans, Rovanperä laisse les commandes à Neuville

L'accident, survenu à une vitesse assez faible, a cloué la Yaris sur le bas-côté et obligé à un retrait, en raison de dégâts plutôt importants sur le train arrière. "La voiture a d'abord bien freiné et la vitesse a diminué comme je m'y attendais, mais au moment où j'ai tourné, la roue avant intérieure s'est bloquée et nous a poussés vers l'extérieur, et quand la route est étroite comme ça, il n'y avait absolument nulle part où aller", a déclaré Evans à Motorsport.com.

"L'impact n'a pas été trop violent. Nous nous dirigions vers la grange, disons, trop vite pour y foncer la tête la première. Nous avons essayé de faire pivoter la voiture pour voir si je pouvais m'en sortir en la percutant latéralement, mais malheureusement, le radiateur a accroché le coin de la grange. Le principal problème tient au fait que la dalle de la grange n'était pas au même niveau que le sol et qu'elle dépassait de huit ou neuf pouces [une vingtaine de centimètres, ndlr], ce qui a arraché la roue arrière".



Elfyn Evans doit compter sur un miracle pour espérer garder une chance au Japon.

La possibilité de retarder le sacre de Rovanperä, déjà mince, ne tient plus qu'à un fil désormais, puisqu'il faut espérer repartir ce dimanche pour inscrire des points lors de la Power Stage, tout en profitant, d'ici l'arrivée, d'un abandon sans retour possible de Rovanperä.

"Bien sûr, c'est une déception", a poursuivi Evans. "Nous savions qu'il y avait peu de chances que ça se passe autrement. Nous savions qu'il fallait faire ce que nous pouvions, d'une certaine manière, et cela dit, je pense que ce type d'incident fait partie du jeu."

"Nous avons fait des progrès dans la bonne direction [cette saison, après une année 2022 sans victoire], c'est certain. Il y a encore du travail à faire dans certains domaines, c'est clair aussi, mais au moins ça s'améliore."

Propos recueillis par Tom Howard