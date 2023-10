Accident pour Evans, Rovanperä laisse les commandes à Neuville

Après la République tchèque jeudi et vendredi, ce samedi met à l'honneur le second pays visité par le Rallye d'Europe centrale, à savoir l'Autriche, même si l'Allemagne est également présente avec l'ES11. Le petit matin est marqué par des conditions humides mais pas pluvieuses, avec des routes un peu plus larges et plus dégagées que la veille. Comme il était possible de s'y attendre au vu des dégâts liés à sa sortie d'hier, Esapekka Lappi (Hyundai) n'est plus en course.

L'ES9 a réservé la surprise de routes très glissantes, avec moins de grip qu'attendu, malgré des portions roulantes. L'ordre de départ a changé, confrontant Kalle Rovanperä (Toyota) à des routes plus sales qu'hier au même stade de la journée, et même à une petite pluie qui a fait son apparition en cours de spéciale. Pas de panique, toutefois, puisque le Finlandais n'accusait un retard que de 2,1 secondes sur Elfyn Evans (Toyota) et 0,8 sur Thierry Neuville (Hyundai). Revenu dans de meilleures dispositions, Sébastien Ogier (Toyota) a signé le quatrième temps, à 4,3 secondes.

Les conditions étaient toujours très glissantes lors de l'ES10 qui suivait. Cette fois, Rovanperä s'est fait piéger dans une épingle, en tirant tout droit dans une partie boisée. S'il n'a rien touché, il a en revanche perdu du temps pour se remettre dans le sens de la marche, accusant au terme de la spéciale un retard de 24,7 secondes sur Neuville, auteur du temps scratch, et 20,9 sur Evans. Au général, cette erreur permettait alors au Belge de revenir à 10,9 secondes et au Gallois de réduire l'écart à 24,2 secondes.

La troisième et dernière spéciale de la matinée, toujours courue dans des conditions humides, était la plus courte (moins de 12 km) mais sans doute la plus compliquée, avec beaucoup de portions dans les bois sur des routes très sales. Et après l'erreur sans frais de Rovanperä dans la spéciale précédente, Evans a connu une sortie de piste rédhibitoire en tirant droit dans une grange en traversant un petit hameau. La Toyota a subi d'importants dégâts dans le choc. L'équipage, indemne, a quitté sa voiture ; c'est sans doute le tournant définitif pour le titre, même si ce n'est pas encore mathématique.

La conséquence directe, c'est que Rovanperä, informé de l'incident et avec sa propre sortie dans l'ES10 en tête, n'a plus pris le moindre risque, terminant cette spéciale à un rythme de sénateur, à 22 secondes du scratch signé par Neuville. Le Belge a donc repris les commandes de l'épreuve, avec 11,1 secondes d'avance sur le Finlandais et quasiment 1 minute et 20 secondes sur Ott Tänak, en proie à de nouveaux problèmes d'hybride sur la Ford Puma.

La boucle de l'après-midi débutera aux alentours de 15h15.

Scratchs de samedi

ES9 : E. Evans

ES10 : T. Neuville

ES11 : T. Neuville

Rallye d'Europe centrale - Après l'ES11

Pilote Équipe Temps/Écart 1 T. Neuville Hyundai 1h45'45"3 2 K. Rovanperä Toyota +11"1 3 O. Tänak M-Sport Ford +1'19"6 4 S. Ogier Toyota +2'16"3 5 T. Suninen Hyundai +2'33"4 6 T. Katsuta Toyota +2'35"7 7 G. Munster M-Sport Ford +3'04"1