Malade, Ogier était "proche d'abandonner" dès vendredi

Sixième seulement du Rallye d'Europe centrale ce vendredi soir, Sébastien Ogier a vécu une journée galère. Une crevaison, survenue dès l'ES3, lui a coûté une trentaine de secondes au moins et a suscité la colère du Français. Un incident qui a entamé sa motivation, avant qu'il ne concède régulièrement du temps au point d'accuser 2'35 de retard au classement général sur son coéquipier Kalle Rovanperä.

Cette crevaison n'explique pas à elle seule cette journée compliquée. Le pilote Toyota a en effet révélé vendredi soir qu'il n'était "pas à 100%" et qu'il avait même un temps pensé renoncer.

"J'allais un petit peu mieux cet après-midi, mais je ne suis clairement pas au mieux de ma forme", a-t-il précisé à Motorsport.com. "J'espère que je me sentirai mieux après une bonne nuit de sommeil. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça me fait vraiment mal à la tête et ça affecte ma concentration, j'ai aussi un peu des vertiges. C'est comme ça depuis quelques jours. Aujourd'hui, avec aussi le problème [de pneu], franchement, j'étais proche d'abandonner."

La crevaison qui a touché l'octuple Champion du monde dès la première spéciale du jour reste difficile à digérer.

"J'ai senti un petit impact", explique-t-il. "J'ai juste regardé mon tableau de bord, et on ne pouvait rien faire, c'était une section très étroite où on ne fait que suivre la trajectoire. Il y avait une pierre dans la boue qui n'avait pas été vue lors des reconnaissances, mais elle est sortie de cette boue. Il y a eu beaucoup de voitures avec des roues cassées mais j'ai eu une crevaison. C'est difficile à accepter, c'est sûr."

Evans reconnaît la supériorité de Rovanperä

Kalle Rovanperä était intouchable ce vendredi.

Pendant ce temps, Kalle Rovanperä trace sa route et compte 36"4 d'avance sur Thierry Neuville, et surtout 47"2 sur Elfyn Evans en vue d'un possible sacre dès ce week-end. Le Champion du monde en titre a évoqué une "journée délicate" durant laquelle il a su profiter de sa position d'ouvreur sur la route. De quoi susciter l'admiration de son coéquipier et rival dans la course au titre.

"Clairement, l'écart ne pourra pas être comblé en pilotage pur", s'incline Elfyn Evans au micro de Motorsport.com. "Il a fait un travail incroyable aujourd'hui. Bien sûr, il a tiré parti de sa position sur la route, mais plus que ça aussi. En toute honnêteté, il a fait du très bon travail et je ne pouvais pas suivre son rythme."

Cette journée de vendredi a également été marquée par la grosse sortie de route d'Esapekka Lappi lors de la première boucle. Le Finlandais et son copilote Janne Ferm en sont sortis indemnes, mais Hyundai a confirmé dans la soirée leur abandon définitif. Ils ne repartiront pas samedi matin.

Propos recueillis par Tom Howard

Le résumé vidéo de vendredi matin

Le résumé vidéo de vendredi après-midi