Rovanperä trop fort pour Evans, Loubet enchaîne les galères

Pour la boucle de l'après-midi, on retrouvait donc les trois mêmes spéciales que ce matin, dans des conditions d'un peu plus grande salissure, notamment dans les parties boisées, mais avec une route globalement moins humide.

Dans l'ES6, plus courte des spéciales du jour, la conséquence directe a été un resserrement des temps entre les leaders. En effet, et petit événement pour ce vendredi, Kalle Rovanperä n'en a pas signé le temps scratch : le Finlandais, facile leader depuis la fin de matinée, se contentant même "seulement" de la troisième marque, à 1,7 seconde de son rival pour le titre, Elfyn Evans. Entre les deux candidats au sacre, l'on retrouvait Thierry Neuville, pointant à 1,1 seconde du Gallois.

Alors que Takamoto Katsuta s'était élancé en sixième position et venait d'arriver, la sixième spéciale a été interrompue puis annulée pour des raisons de sécurité, avec la présence de spectateurs dans des endroits dangereux. Après l'avertissement sans frais du gros crash d'Esapekka Lappi en matinée, les organisateurs n'allaient pas prendre le moindre risque. Les pilotes n'ayant pu partir se sont vu créditer un temps forfaitaire.

Rovanperä a ensuite repris ses aises dans l'ES7, sans doute la spéciale la plus "propre" de la journée, où il a pu dérouler son rythme et devancer Neuville de 8 secondes, Evans de 9,7 secondes, Tänak de 17,6 secondes et Ogier de 24,2 secondes.

L'ultime spéciale de cette seconde étape a vu une légère pluie s'inviter à la dernière minute, rendant la route un peu plus grasse que prévu au moment où les Rally1 se sont élancées. Pas de quoi décontenancer Rovanperä qui a évité tous les pièges pour signer le second temps. Neuville a réussi à faire mieux que tenir le choc en signant le scratch, avec 1,1 seconde d'avance.

Evans n'a en revanche pas réussi à se libérer et a pris un éclat d'une dizaine de secondes sur les deux hommes et, du même coup, perdu la deuxième place de l'épreuve. Le Gallois accuse 47,2 secondes de retard sur son rival pour le titre avant l'arrivée en Autriche et en Allemagne.

Quant à Tänak, à 23,2 secondes dans cette ES8, il a fini la journée, comme souvent cette saison, avec un souci technique, cette fois un problème avec le levier de vitesses. Ogier l'a devancé au classement de la spéciale, avec un temps à 16,8 de Neuville.

Pierre-Louis Loubet a encore vécu une journée à oublier pour son dernier rallye de la saison, avec une sortie et une crevaison dès le début cette dernière spéciale du jour, terminée à plus de cinq minutes. Plus tôt dans l'après-midi, en raison d'une mauvaise fixation de son casque mais également d'un mauvais positionnement de leur cagoule lors d'une des spéciales en matinée, l'équipage avait été sanctionné d'une minute de pénalité. Il pointe à plus de huit minutes au général.

Ce samedi, c'est en Autriche que se poursuit l'épreuve, avec six spéciales et un début de journée à 8h15.

Scratchs de vendredi

ES3 : K. Rovanperä

ES4 : K. Rovanperä

ES5 : K. Rovanperä

ES6 (interrompue) : E. Evans

ES7 : K. Rovanperä

ES8 : T. Neuville

Rallye d'Europe centrale - Après l'ES8

Pilote Équipe Temps/Écart 1 K. Rovanperä Toyota 1h13'05"1 2 T. Neuville Hyundai +36"4 3 E. Evans Toyota +47"2 4 O. Tänak M-Sport Ford +1'30"4 5 T. Katsuta Toyota +2'26"8 6 S. Ogier Toyota +2'35"9 7 T. Suninen Hyundai +2'39"1 8 G. Munster M-Sport Ford +2'59"1