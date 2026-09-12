Rallye du Chili : "Tout peut arriver", prévient Solberg avant un samedi à haut risque

Le leader du Rallye du Chili, Oliver Solberg, a insisté sur la nécessité de piloter "intelligemment", alors que les concurrents du WRC s'attendent à des spéciales éprouvantes pour les pneus et potentiellement riches en rebondissements ce samedi.

Le pilote Toyota a connu une rare journée sans problème vendredi pour prendre la tête avec 10"1 d'avance sur son équipier Elfyn Evans, le Suédois ayant parfaitement maîtrisé les conditions boueuses rendues difficiles par la pluie tombée pendant la nuit.

Ce samedi s'annonce toutefois comme un défi totalement différent, avec 139,2 km de spéciales au programme, qui devraient se dérouler dans des conditions beaucoup plus chaudes et sèches, mettant les pneus à rude épreuve.

Afin d'éviter une répétition des crevaisons et délaminations subies lors de la dernière manche au Paraguay, les équipages Rally1 disposent d'une allocation de pneus Hankook revue à la hausse pour le week-end.

"Demain, ce sera un rallye d'un tout autre type et il est important d'être intelligent. J'ai essayé d'en apprendre un peu aujourd'hui avec la voiture. Aujourd'hui était important pour apprendre en vue de demain. Ce sera le jour le plus important", a déclaré Solberg.

"Pour demain, l'écart n'est pas énorme, et c'est bien d'avoir cette avance car, lorsque les pneus vont souffrir, nous n'aurons pas besoin de prendre le risque ultime. Mais tout peut arriver à n'importe qui, surtout s'il fait chaud et sec, et avec les pneus que nous avons, on ne sait jamais."

Adrien Fourmaux est troisième après la journée de vendredi. Photo de: Hyundai

Les spéciales de vendredi se sont déroulées sans problème du côté des pneus, le seul incident majeur parmi les concurrents Rally1 ayant été l'abandon de Takamoto Katsuta dès la première spéciale après avoir perdu l'arrière de sa Toyota.

Le nonuple champion du monde Sébastien Ogier s'attend toutefois à ce que "beaucoup de choses" se produisent samedi et espère pouvoir éviter les ennuis. Vainqueur de l'épreuve l'an dernier, le Français abordera la journée de samedi à 19"7 du leader, en quatrième position, à 1"7 de la Hyundai d'Adrien Fourmaux, troisième.

"Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et nous nous attendons à ce que beaucoup de choses se produisent demain [samedi], et les pneus vont beaucoup plus souffrir. Nous pourrions voir davantage de problèmes à ce niveau et espérons que nous pourrons rester à l'écart des ennuis", a déclaré Ogier.

Sébastien Ogier veut rester à l'écart des ennuis. Photo de: Toyota Racing

Fourmaux partage le point de vue d'Ogier : "Il ne s'est vraiment rien passé aujourd'hui, mais je pense que davantage de choses vont se produire demain."

De son côté, Josh McErlean, chez M-Sport-Ford, estime que les chances de voir les pilotes du WRC passer une journée sans encombre ce samedi sont infimes.

"C'est un tout autre type de routes. Les spéciales sont très longues et exigeantes, et l'usure des pneus sera cruciale. Si tout le monde termine demain sans problème, je serai surpris", a déclaré McErlean.

Lappi juge son rallye déjà terminé

Les spéciales de samedi devraient enfoncer le clou pour Esapekka Lappi, qui estime que son rallye est déjà terminé après avoir manqué de confiance et de rythme dans les spéciales humides et sèches de vendredi.

Rappelé dans le troisième baquet Hyundai pour la première fois depuis le Rallye de Finlande le mois dernier, Lappi affichait sa frustration après avoir été incapable d'attaquer au volant de l'i20 N Rally1. Le Finlandais a terminé la journée à la neuvième place et devra désormais composer avec les conséquences de partir deuxième sur la route samedi.

Le Ralye du Chili tourne au calvaire pour Esapekka Lappi. Photo de: Hyundai

"Nous avons essayé de changer quelque chose [au niveau des réglages] pour l'après-midi, mais nous sommes partis dans la mauvaise direction. La position de départ pour samedi est vraiment mauvaise, donc le week-end est pratiquement terminé. Mais c'est la vie", a déclaré un Lappi dépité.

"La position sur la route est très mauvaise. Il va y avoir tellement de balayage demain qu'il n'y a aucune chance de faire quelque chose de spécial. Je pense que mentalement, ça va, c'est juste que dans certains virages, on essaie d'aller un peu plus vite et on a ensuite un rappel à l'ordre lorsque l'arrière élargit. J'essaie."

"Je sais comment piloter et ce matin, avec ma Rally2, j'aurais été plus rapide parce que cette voiture fait ce que je veux, mais celle-ci ne fait pas ce que je veux."