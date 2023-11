Corrado Provera est décédé

Corrado Provera nous a quittés. Né en 1941, l'Italien s'est rapidement passionné pour le sport automobile. Après avoir étudié le droit et tutoyé le journalisme, il a assuré la communication de Chrysler dans les années 1960 et 1970. Chrysler Europe a été racheté par PSA en 1978, et il a pris du galon jusqu'à devenir directeur de la communication de Peugeot en 1981.

Provera a alors joué un rôle majeur au sein de la marque au lion pendant près d'un quart de siècle, avec des responsabilités croissantes en compétition, puisqu'il a également endossé le rôle de directeur de Peugeot Sport à partir de 1998. Sa contribution a ainsi été particulièrement essentielle dans le retour de Peugeot en WRC en 1999, avec les deux titres remportés par Marcus Grönholm pour trois couronnes chez les constructeurs, alors que Timo Salonen et Juha Kankkunen avaient également été sacrés avec la marque dans les années 1980.

On gardera également en mémoire d'autres succès de Peugeot dans cette période : les deux triomphes aux 24 Heures du Mans avec les trios Blundell-Dalmas-Warwick et Bouchut-Brabham-Hélary, les années de domination au Paris-Dakar avec Ari Vatanen et le même Juha Kankkunen, mais aussi le peu fructueux projet moteur de Peugeot en Formule 1.

Corrado Provera avait pris sa retraite du sport automobile en 2005 à l'âge de 64 ans, alors élu président de la Chambre de commerce italienne pour la France. Plus récemment, il profitait de ses proches et de ses autres passe-temps.

L'équipe de Motorsport.com adresse ses condoléances à la famille et à l'entourage de Corrado Provera.