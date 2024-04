La FIA n'est pas en "guerre" contre les constructeurs WRC

Alors que l'inquiétude a grandi ces dernières semaines chez les constructeurs engagés en WRC, la FIA assure s'inscrire dans une logique de dialogue et de consensus, et non de confrontation. Selon Andrew Wheatley, directeur du Rallye au sein de l'instance internationale, une solution est même en passe d'être trouvée pour satisfaire tout le monde.

Depuis que la FIA a présenté en février sa vision pour 2025, remettant en cause l'actuelle réglementation Rally1 pour rapprocher les performances de celles du Rally2, les trois marques présentes au sommet du WRC ont manifesté de fortes craintes. Elles ont même rédigé une lettre conjointe pour demander le maintien du Règlement Technique en l'état, avant le nouveau cycle Rally1 restant à définir pour la période qui débutera en 2027.

La semaine dernière, avant le Rallye de Croatie, on décrivait même à la tête des équipes une situation devenue "critique" et "cruciale", des mots employés par Richard Millener chez M-Sport et par Jari-Matti Latvala chez Toyota. Un peu plus tôt, la FIA avait tout de même fait part de sa confiance pour trouver "des solutions collaboratives", tendance qu'elle réaffirme à ce stade.

"La position dans laquelle nous nous trouvons actuellement est que nous devons trouver l'harmonie avec les constructeurs et, sincèrement, je ne pense pas que nous en soyons très loin", rassure Andrew Wheatley. "Il y a un nouveau Conseil Mondial du Sport Automobile en juin, pour lequel nous devons nous préparer six semaines auparavant, et nous sommes aujourd'hui en plein dans ce processus."

"La date butoir [pour communiquer le Règlement Technique] est le Conseil Mondial de juin. On a l'impression qu'il y a une guerre entre la FIA et les constructeurs mais ce n'est pas le cas. Nous avons eu à Genève une réunion qui n'était pas 100% négative. Nous avons eu deux journées avec de très bonnes discussions sur un certain nombre de sujets. Nous comprenons parfaitement la position des constructeurs. Ils veulent tout simplement ne rien faire, rien du tout."

Alors qu'une réunion de la Commission WRC de la FIA est prévue jeudi 25 avril, l'issue s'orienterait plutôt vers un compromis réglementaire que vers un maintien pur et simple de ce qui se fait aujourd'hui. "Je pense que c'est là que nous en sommes", acquiesce Andrew Wheatley. "C'est là qu'en est la discussion. Nous avons toutes les options sur la table. Nous savons quelle est la cible, quel est l'objectif."

Propos recueillis par Tom Howard