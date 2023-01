Abiteboul ne pouvait pas résister à l'appel du sport auto

Charger le lecteur audio

Fraîchement nommé à la tête de Hyundai en WRC, Cyril Abiteboul sera dès cette semaine plongé dans le grand bain lors de l'ouverture de la saison au Rallye Monte-Carlo. Le Français découvrira la discipline, lui qui a longtemps travaillé en Formule 1, notamment chez Renault, écurie qu'il a quittée à l'issue de la saison 2020 lorsque l'engagement du Losange a pris l'identité d'Alpine. À 45 ans, il n'aura pas résisté longtemps aux sirènes d'un retour à la compétition automobile.

"Hyundai est le constructeur le plus novateur et qui connaît la croissance la plus rapide parmi les grandes marques mondiales", explique le nouveau directeur d'équipe quant aux raisons de sa venue. "Bien avant que l'on discute, j'ai été très impressionné par ce que l'entreprise a réalisé, donc je me suis senti investi dans ce rôle dès le départ. Je pense que chacun sait qu'après 15 ans passés à travailler en sport automobile, j'ai arrêté pour différentes raisons. Même si j'ai eu besoin de prendre un peu de distance avec l'industrie de l'automobile et du sport auto, l'appétit pour les sensations fortes est resté très fort chez moi."

"J'avais des relations communes avec Hyundai Motorsport et je savais qu'ils recherchaient un nouveau directeur d'équipe. J'ai pris contact avec eux et on a constaté qu'il y avait une bonne adéquation entre ce qu'eux et moi recherchions. Il y avait une volonté naturelle d'aller plus loin, mais ce n'est qu'il y a quelques semaines que tout s'est mis en place. Tout est encore très nouveau et j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'ai très hâte de relever le défi. Je pense que la marque Hyundai a grandement progressé grâce à ses activités en sport automobile, et il est maintenant de ma responsabilité de poursuivre et de renforcer cette croissance."

En Formule 1, Cyril Abiteboul a dirigé l'écurie Caterham de 2012 à 2014 puis a été l'un des hommes clés du retour de Renault avec une écurie d'usine à partir de 2016. Deux ans après avoir quitté Enstone, le voici prêt à se lancer dans son nouvel univers, où il sait qu'il devra s'astreindre à une forme de patience pour imprimer sa marque sans tout révolutionner.

"J'aborde ça comme tout ce que j'ai fait d'autre dans ma vie : avec beaucoup d'humilité, mais enthousiaste et patient quant à ce qui peut et doit être fait", précise-t-il. "Contrairement à ce que j'ai connu auparavant, où j'ai dû construire une équipe, celle-ci n'a pas besoin de l'être. Elle est reconnue, elle fonctionne, et elle est capable de décrocher de très bons résultats. Le défi sera davantage de travailler sur moi-même avec l'apprentissage que j'ai à faire rapidement. Il y a non seulement des attentes mais aussi une obligation de résultat."

"C'est ce qui m'attend, mais je suis prêt. Dans une certaine mesure, je vois que les objectifs, les processus et l'attention donnée aux détails sont très similaires, tout comme le dévouement acharné au travail et la prise en compte simultanée du court, moyen et long terme. D'un autre côté, c'est aussi totalement différent de ce que j'ai connu auparavant. D'un point de vue professionnel, ce sera ma première implication en rallye, mais j'ai observé le championnat au fil des ans. En sport automobile, quand on travaille dans une catégorie, il faut être très concentré et devenir très spécialisé. J'étais spécialisé en Formule 1. Maintenant, je dois faire pareil en rallye, ça prendra du temps, mais je suis très enthousiaste quant à l'ADN et à l'histoire de ce sport."