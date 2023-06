Abiteboul appelle le WRC à revoir le format des rallyes

Arrivé en WRC cette année, Cyril Abiteboul juge que le format des rallyes du Championnat du monde pourrait être amélioré afin d'accroître son attrait pour les équipes, les pilotes ainsi que le public. Sa voix s'ajoute à plusieurs commentaires récents sur la forme du WRC, et ce alors que le promoteur organise ce mercredi une réunion virtuelle avec ses acteurs majeurs afin de discuter de l'avenir du championnat.

Lors de la conférence de presse qui a suivi l'arrivée du Rallye de Sardaigne, dimanche, Kalle Rovanperä, leader du championnat, a estimé que les équipages devraient recevoir un nouveau train de pneus spécifiquement pour la Power Stage disputée en clôture de chaque rallye. Cela permettrait, selon lui, d'éviter aux équipages de devoir économiser leurs pneus pendant les spéciales du dimanche matin et ainsi de renforcer le show pour les fans.

"Je pense que c'est assez clair. La FIA doit établir une règle afin que l'on conserve des pneus neufs avant la Power Stage", a déclaré le pilote finlandais lorsqu'il a été interrogé sur la frustration pouvant être engendrée par la nécessité d'épargner les pneus en fin de rallye.

"Je pense que ce n'est pas une grosse augmentation des coûts et c'est assez facile de mettre une zone de changement de pneus avant la Power Stage", a-t-il ajouté. "Au Portugal, c'était la même chose. Quand il n'y a pas de bagarre, c'est moche pour les fans. Nous sommes très lents en spéciale, et nous le faisons parce que tout le monde le fait. Ce n'est pas très agréable pour les fans et pour nous non plus. Alors je pense que ça pourrait être une solution."

Interrogé par Motorsport.com sur la proposition faite par Kalle Rovanperä, Cyril Abiteboul est allé plus loin en suggérant que c'est l'ensemble du format du week-end qui devrait être repensé.

"Je pense que le dimanche ne fonctionne pas. En ce qui me concerne, je ne crois pas que de petites corrections suffiront à résoudre le problème que nous avons avec le dimanche", a déclaré le responsable français.

"Je pense que le fait que le format du week-end culmine le dimanche est quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que nous devrions faire une revue générale avant d'essayer de résoudre un problème qui est une conséquence de la Power Stage, laquelle était déjà une solution pour régler un autre problème. Je pense que nous devrions avoir un nouveau regard sur le week-end."

Les rallyes WRC en manque de "point culminant" ?

"Ce n'est pas seulement le dimanche. Je pense que chaque journée devrait avoir sa propre histoire. Dans les films et dans la plupart des sports, il y a un point culminant, et nous devons en avoir un en rallye."

"Le vendredi doit représenter quelque chose, le samedi doit représenter quelque chose et le dimanche doit représenter quelque chose. Nous avons une accumulation de spéciales et soudain, le dimanche, normalement tout est joué. Nous devons regarder cela dans son ensemble."

Cyril Abiteboul se joindra aux pilotes et aux autres représentants des équipes WRC lors d'une réunion organisée aujourd'hui avec le promoteur du championnat, ayant pour but de partager des idées pour améliorer l'attrait du championnat. Cette réunion fait suite aux récents commentaires de Thierry Neuville, qui a demandé au WRC d'en faire plus pour accroître sa popularité.

"Il y a une présentation du promoteur mercredi et je peux vous dire que je veux être impliqué dans tout et contribuer autant que je le souhaite", a souligné Cyril Abiteboul après la Sardaigne. "J'adore ce sport, mais il y a des choses dont nous avons besoin et que nous pouvons régler."