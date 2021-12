Fourmaux officialisé pour une saison complète avec M-Sport

On s'attendait à ce qu'Adrien Fourmaux continue à travailler avec M-Sport la saison prochaine, après avoir joué un rôle clé dans le développement de la nouvelle Puma hybride conçue pour répondre à la réglementation Rally1 qui entrera en vigueur en WRC en 2022. C'est désormais confirmé et le Français est même officialisé pour une saison complète.

À 26 ans, Fourmaux a connu une ascension rapide en WRC, lui qui a fait ses débuts dans la catégorie reine cette année et qui a obtenu une cinquième place pour ses débuts au Rallye de Croatie, au mois d'avril. Il avait d'abord rejoint M-Sport l'an dernier, en WRC2, avant de s'engager en 2021 dans un programme mixant WRC2 et WRC en partageant la Ford Fiesta avec Teemu Suninen. Après le départ du Finlandais, Fourmaux a pris sa place pour finalement participer à huit des 12 manches de la saison, avec à la clé trois arrivées dans le top 6 et une victoire de spéciale au Safari Rally Kenya en juin.

"Une saison entière m'attend avec la Ford Puma Hybrid Rally1 de M-Sport, une voiture qui est un plaisir à conduire", déclare Adrien Fourmaux, désormais confirmé pour 2022. "J'en suis très fier, c'est un moment très important pour moi si je me rappelle que j'ai découvert le rallye avec la Fiesta R2J de M-Sport en 2017."

"Pour ma sixième saison en rallye, j'ai vraiment hâte de courir au plus haut niveau sous les couleurs de M-Sport Ford et de Red Bull Motorsport, et j'espère rendre fiers tous ceux qui ont cru en moi et qui continuent à le faire."

"Je suis très fier qu'Adrien ait l'opportunité de disputer une saison complète avec nous", commente Malcolm Wilson. "M-Sport a une longue histoire dans le développement de jeunes pilotes et Adrien ne fait pas exception. 2022 lui donne la chance de montrer ce qu'il peut vraiment faire. Je suis sûr qu'il réalisera des performances impressionnantes durant cette saison."

Adrien Fourmaux rejoint les pilotes déjà confirmés par la structure britannique, à savoir Craig Breen et Gus Greensmith, pour un programme prévoyant d'aligner trois voitures sur le championnat complet. Sébastien Loeb a par ailleurs été confirmé pour le Rallye Monte-Carlo au volant d'une quatrième Puma.

Le plateau WRC 2022 :

Toyota

Elfyn Evans

Kalle Rovanperä

Sébastien Ogier/Esapekka Lappi

Takamoto Katsuta

Hyundai

Thierry Neuville

Ott Tänak

Oliver Solberg/Dani Sordo

M-Sport Ford

Craig Breen

Gus Greensmith

Adrien Fourmaux

Sébastien Loeb (Monte Carlo)