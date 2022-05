Après la déception du Portugal, Ogier fera son retour au Kenya

Charger le lecteur audio

Sébastien Ogier ne pouvait pas rester sur cette fausse note. Peu de temps après la fin d'un Rallye du Portugal bien délicat pour le Français, Toyota a ainsi annoncé que son pilote serait de nouveau de la partie lors du Rallye du Kenya, qui doit avoir lieu dans un mois, sur le dernier week-end de juin.

L'octuple Champion du monde et actuel tenant du titre en WRC participe cette année à un programme partiel en rallyes, tout en menant conjointement un engagement en WEC (World Endurance Championship) dans la catégorie LMP2 pour le compte de l'équipe Richard Mille Racing.

En conséquence, le Gapençais ne prendra pas part à la prochaine manche WRC en Sardaigne, dans deux semaines, l'épreuve entrant en conflit avec la journée test des 24 Heures du Mans. Ainsi, c'est Esapekka Lappi qui prendra le volant de la troisième GR Yaris alignée par le constructeur japonais sur l'île italienne.

Le Rallye du Kenya sera donc la troisième manche à laquelle participera Ogier en Championnat du monde des Rallyes cette saison. Le pilote Toyota y avait décroché la victoire l'an dernier, alors que l'épreuve africaine faisait son retour au calendrier suite à une absence de 19 ans.

Une sortie de route causée par la déconcentration

Après s'être incliné face à Sébastien Loeb lors de la manche inaugurale au Monte-Carlo en raison d'une crevaison lors de l'avant-dernière spéciale, Ogier a autrement plus souffert ce week-end au Portugal, accablé par deux crevaisons en autant de spéciales le vendredi après-midi, avant une sortie de route le lendemain lors de laquelle il a perdu une vingtaine de minutes.

Une erreur dont il est peu coutumier, et qui s'explique par une déconcentration suite à l'apparition d'un voyant en raison d'un problème sur le système hybride de sa Toyota : "Nous avons perdu l'hybride une centaine de mètres avant notre accident", a ainsi expliqué le Français auprès de Motorsport.com. "C'était mon erreur. J'ai regardé le tableau de bord, j'ai été déconcentré et je n'ai pas prêté suffisamment attention aux indications [données par son copilote, Benjamin Veillas, ndlr] concernant le virage suivant. Je suis entré dedans un peu trop vite et j'ai touché un talus. Je me suis retrouvé tanqué, sans pour autant que la voiture n'ait souffert de trop de dommages."

Malgré les coups du sort, le Portugal aura servi de rampe de lancement idoine pour Ogier en vue du Rallye du Kenya

Le Portugal, une préparation idéale pour le Kenya

Tout n'est cependant pas à jeter sur ce rallye du Portugal, comme en témoigne le scratch réalisé par Ogier sur l'ES5, là-même où son compatriote Sébastien Loeb s'est fait piéger dès le premier virage, et qui l'a également contraint à l'abandon. C'est ainsi la première fois depuis le Rallye d'Australie 2011 que les deux tricolores abandonnent sur la même épreuve.

Reste que cette quatrième manche, qui était la première à être disputée sur terre cette saison, a permis à Ogier de se faire une idée plus précise du comportement de la Toyota sur ce type de surface. Autant d'enseignements qu'il pourra par ailleurs réutiliser justement au Kenya : "L'aspect positif, c'est l'expérience qu'on a pu tirer sur cette voiture, notamment sur la terre", reprend-il. "Je n'avais pas du tout roulé avec cette voiture sur cette surface auparavant, de mon propre chef, étant donné que je n'étais pas impliqué dans son développement l'an dernier. J'ai donc manqué d'un peu d'expérience et de compréhension de la machine, mais si on met à part tous les problèmes que j'ai pu rencontrer ce week-end, j'ai terminé avec de meilleures sensations au volant que lorsque je l'ai commencé."

"Nous savons tous que le Kenya est un rallye unique, qui dispose de ses propres caractéristiques, mais cela reste un rallye terre. Nous avons eu des conditions très difficiles ce week-end, qui ont notamment éprouvé mes pneus, mais cela reste une bonne préparation, sachant que personne ne peut réellement faire de test en vue de ce rallye [au Kenya]. J'espère que cela se passera mieux là-bas." C'est tout le mal qu'on lui souhaite.