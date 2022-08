Breen : une erreur qui coûte cher et un podium qui s'envole

Charger le lecteur audio

Il faudra encore patienter pour voir Craig Breen remonter sur le podium. Le pilote M-Sport, qui occupait la cinquième place au soir de la première étape du Rallye de Finlande et pouvait viser une place dans le top 3 (qui aurait été son premier depuis la Sardaigne début juin), a finalement tout perdu dans l'ES12, Rapsula 1, ce matin.

Dans des conditions rendues difficiles par les intempéries qui sévissent ce samedi sur la région de Jyväskylä, l'Irlandais a commis une erreur en abordant un saut légèrement hors trajectoire. Propulsé en direction du talus bordant le côté droit de la route, il a en effet percuté un rocher à l'atterrissage.

Deuxième abandon en autant de rallyes pour Breen

L'impact a été tel que la roue arrière droite de sa Ford Puma Rally1 a été arrachée sur le coup, forçant Breen à mettre pied à terre puis à abandonner devant l'étendue des dégâts. Pareille mésaventure lui était déjà arrivée lors de la dernière manche, en Estonie, lorsqu'il était entré en contact avec un morceau de béton, vestige de la présence d'un ancien télégraphe, lors d'une sortie de route qui aurait très bien pu être banale. L'Irlandais avait alors dû renoncer, suspension cassée.

Interrogé au sujet de cet accident par le site officiel du WRC le manager de l'équipe anglaise, Richard Millener, a déploré une erreur de la part de son pilote. "Honnêtement, ça allait juste trop vite. Ce talus est là depuis un bout de temps, donc c'est une erreur qu'on n'aurait pas dû voir malheureusement. Il est clair que si vous vous manquez sur ce saut vous finissez dans le talus. Je comprends qu'il [Breen] se batte pour une meilleure position, mais le fait d'abandonner est dix fois pire que tout autre chose, donc c'est frustrant."

Pour l'heure, Millener reste dans l'expectative quant à la faisabilité de remettre la voiture en état de marche, de sorte que Breen puisse tenter d'aller chercher à minima quelques points sur la Power Stage en clôture du rallye demain. "Nous devons ramener la voiture ici [à l'assistance] et voir à quel point c'est grave", reprend-il. "Nous avons vu quelques images et il y a clairement un rocher caché dans l'herbe, et il va falloir voir à quoi tout cela ressemble lorsqu'elle [la voiture] sera de retour."

Breen out, voici maintenant Thierry Neuville en cinquième position de l'épreuve, devant la Toyota de Takamoto Katsuta. Ott Tänak est quant à lui toujours en tête, mais doit se méfier des autres GR Yaris derrière lui, alors que Kalle Rovanperä a entamé sa remontée vers les avant-postes ce matin, et pointe actuellement en troisième position, désormais à portée de tir du pilote Hyundai.